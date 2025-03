Les improvisateurs au café Rapp à Colmar

Ce samedi 22 mars 2025, vivez une expérience unique et interactive avec Jérôme Jollinier, Sarkis Ohanessian de l’équipe suisse et Régis Boughazra ! Et le 3 mai au Zénith de Strasbourg, 25ᵉ anniversaire des Improvisateurs.

Une soirée placée sous le signe du rire, de la spontanéité et du talent, avec des improvisateurs prêts à tout pour surprendre le public !

La compagnie Les Improvisateurs, fondée en 2000, est une compagnie de comédiens professionnels spécialisés dans le théâtre d’improvisation.

Elle propose des spectacles pour le public dans toute l’Alsace, et se produit partout ailleurs pour les entreprises. Les improvisateurs, c’est aussi une école où tout improvisateur du débutant à l’expert pourra trouver sa place en fonction de ses souhaits d’évolution et de perfectionnement.

Forte de ses 400 000 spectateurs depuis sa création et de son école qui compte plus de 200 élèves, la compagnie les Improvisateurs est l’une des plus importantes de France.

Réservations : https://www.les-improvisateurs.com/billeterie/

