Si les chantres de la « tech » vantent sans relâche les prouesses futures de l’intelligence artificielle, il est un domaine que les algorithmes ont envahi à bas bruit sans apporter aucun progrès : celui des organismes sociaux qui affectent le quotidien de millions de personnes.

Les applications visent à nous diriger

À la CAF, ils exacerbent la logique austéritaire et le contrôle des pauvres pour des économies dérisoires ; à France Travail, l’automatisation a désorganisé les services et compliqué l’accès à l’indemnisation ; dans Parcoursup, conçu pour gérer la pénurie de places dans l’enseignement supérieur, la motivation et la vocation des élèves disparaissent derrière la seule rationalité des moyennes scolaires… Autant d’exemples d’une emprise alarmante : au travail comme dans la vie privée, une légion d’applications vise à diriger nos faits et gestes.

Hubert Guillaud décrypte le fonctionnement de ces systèmes qui ne sont pas seulement défaillants et opaques, mais intrusifs et despotiques. Alors que les possibilités ouvertes par la révolution numérique se referment sur nous comme un piège, il appelle à remettre la démocratie et la justice au cœur des calculs – ou à nous en défaire.

*Hubert Guillaud « Les algorithmes contre la société »

La Fabrique éditions. 176 pages • 14 euros