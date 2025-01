Lettres de Gaïa : Deux livres sur Amazon

Nous publions chaque mois, sous la plume de Gilles Voydeville, l’excellente correspondance entre deux planètes, Gaïa, notre Terre et Aurore Kepler. Ces lettres sont regroupées dans deux livres publiés sur Amazon.

Gaïa, notre Terre, est ainsi nommée par nos ancêtres Grecs. Aurore Kepler 452b, est une planète découverte en 2015 par le satellite Kepler de la Nasa, et tournant dans la constellation du Cygne à 1400 années lumières de notre Terre. Ces deux planètes, deux êtres vivants de l’Univers, échangent sur l’état de leurs mondes respectifs pour comparer et mettre en évidence les bienfaits et les défauts de celui dans lequel nous, êtres humains, vivons. L’intrication quantique permet cet échange à si longue distance.

Les convulsions du monde

L’intrication quantique, décrite en 1982 par le Français Alain Aspect, permet cet échange à si longue distance. Il s’agit d’un phénomène physique qui lie de façon instantanée deux particules, quel que soit leur éloignement.

Nos grandes angoisses, c’est-à-dire les pandémies, la pollution, les guerres, le nucléaire, la fin du monde, sont l’objet de ces dissertations.

Deux tomes

Cette passionnante correspondance est désormais regroupée dans deux ouvrages. Lettres de Gaïa, tome 1, intitulé « correspondance à l’ère des pandémies et des guerres » relate la correspondance de 2020 à début 2022 entre notre Terre.

Le tome 2, (2020-2024) intitulé « Échange entre planètes depuis les nouvelles guerres » évoque nos grandes angoisses, c’est-à-dire les pandémies, la pollution, les guerres, le nucléaire, la fin du monde…

L’âge de lecture est défini de 16 à 106 ans, le zéro intercalé entre le 1 et le 6 suggérant le presque infini du désir de connaître.

Lettres de Gaïa par Gilles Voydeville, Amazon