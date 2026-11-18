Ou comment une soirée d’anniversaire vire au cauchemar à cause d’un jeu de société, dans cette comédie tendre et amère au casting séduisant.

Ce n’est qu’un jeu, certes, mais un jeu de société peut aussi être cruel. Nicolas Slomka et Matthieu Rumani le montrent bien dans leur film « Camembert » (sortie le 18 novembre), qu’ils ont co-écrit « avec la collaboration » de Marina Rollman. A coup de dés et de questions-réponses, la cruauté a ici pour décor unique la belle maison de France, incarnée par Kristin Scott-Thomas. Une maison-musée, emplie de tableaux et œuvres d’art à foison qui reflètent la condition de cette brillante femme de pouvoir et de culture, directrice d’un grand festival de photos.

Bourgeoise intimidante qui se dit « très simple » mais en réalité très snob, France est entourée des siens pour son anniversaire. Il y a là le père (Bernard Le Coq), la sœur (Pascale Arbillot), le jeune compagnon (Alex Lutz), les enfants (Anaïde Rozam et Panayotis Pascot), le neveu (Jérémy Gillet), et une pièce rapportée, Stan (Guillermo Guiz) l’amoureux de Cléo la fille. Stressé et dans ses petits souliers à l’idée de faire son entrée dans la famille, Stan, barman au Museum d’Histoire naturelle se fait passer pour un des conservateurs du musée.

Le menteur est complètement paniqué lorsqu’il apprend que nul n’échappe à la tradition familiale, le soir de l’anniversaire de France : jouer au « Trivial Pursuit ». Malgré quelques éléments de vocabulaire pour faire illusion, « déconstruit », « systémique », le jeune homme se sent tel l’invité spécial d’un dîner de cons. Le prolo n’imagine pas affronter ces grosses têtes bien faites et pleines de savoir de cette famille formidable, « biberonnées » à la culture, qui étalent leur science.

Mépris de classe et préjugés

Une science qui, tout comme l’ouverture d’esprit, a forcément des limites : chacun son tour de vivre la situation désagréable de ne pas connaître cette réponse pourtant « si facile », puisqu’on est toujours l’inculte d’un autre. On peut être balaise en histoire-géo mais nul en foot ou en série télé. Petite vengeance sociale, la femme de ménage (Saadia Bentaïeb) va gagner des camemberts en cumulant les bonnes réponses. Et puisque « chaque famille a ses règles du jeu », l’enjeu de la partie du soir est un tableau de valeur, qui sera soit donné à un musée soit conservé dans la tribu.

Autour du tableau de jeu, la famille va s’engueuler et se déchirer. Et donc, à cause d’un jeu de société, la soirée vire au cauchemar, le huis-clos au règlement de compte, des secrets de famille sont révélés, et la culture source d’émancipation s’utilise aussi en « outil de domination ». Dialogues drôles et percutants, casting séduisant, situations grotesques, ce goûteux « Camembert » est ainsi une comédie tendre et amère à la fois, qui relance les dés sur la famille, le mépris de classe, les préjugés, le statut social, le jugement, les hasards et les connaissances. Un film « déconstruit » et « systémique ».

Patrick TARDIT

« Camembert », un film de Nicolas Slomka et Matthieu Rumani (sortie le 18 novembre).