Le cinéma a rendez-vous à Gérardmer

Organisées par le Syndicat d’Exploitants du Grand-Est et l’Office du Tourisme, les 27èmes Rencontres se déroulent dans la cité vosgienne, du 31 mars au 4 avril. Au programme, une vingtaine de films en avant-première, et la venue d’équipes dont les acteurs Baptiste Lecaplain et Salif Cissé, ainsi que de nombreux cinéastes.

Si traditionnellement, le Festival de Cannes se déroule en mai, cela fait trois décennies qu’il est précédé des Rencontres du Cinéma de Gérardmer, au début du printemps. Pas de prix, pas de compétition dans les Vosges, mais là aussi des films en avant-première et des stars. Actrices, acteurs, réalisatrices, réalisateurs, sont nombreux à avoir fait le déplacement jusqu’au bord du lac, pour présenter leurs films à sortir devant un public chaleureux.

Depuis 1995, 447 films vus par 50.000 spectateurs ont été projetés lors de cet événement cinématographique organisé par le Syndicat d’Exploitants de Salles du Grand-Est et l’Office du Tourisme de Gérardmer. Comme toutes les précédentes, les 27èmes Rencontres du Cinéma de Gérardmer, qui se déroulent du 31 mars au 4 avril, seront l’occasion de découvrir des films qui seront « prochainement sur vos écrans » : une vingtaine, 19 exactement, avec la présence d’une dizaine d’équipes, 11 exactement.

L’an passé, deux mois avant la sortie de son film avec « des gens atypiques », l’acteur et réalisateur Artus était venu présenter « Un P’tit truc en plus » ; le public du Casino l’avait très bien accueilli, mais nul ne pouvait prévoir l’incroyable succès à venir de cette comédie sensible et drôle, désormais un des plus gros succès du cinéma français avec plus de 10 millions d’entrées.

Des films primés dans les festivals

Sans aller jusqu’à ce succès hors-norme, il y a dans la programmation des Rencontres des films qui feront l’actualité cinématographique dans les semaines ou mois prochains. Une centaine d’exploitants du Grand-Est seront dans la salle mais aussi de « vrais » spectateurs, puisque toutes les séances sont ouvertes au public, fidèle, qui a bien compris que c’était là une occasion unique de découvrir des films, tous en avant-première, à un tarif préférentiel (39€ le Pass Rencontres, 16€ le Pass Journée, 6,50€ la séance). Au programme, éclectique : des comédies, des drames, voire des comédies dramatiques, de l’action, du fantastique, des documentaires, des films français et étrangers…

Le premier soir (lundi 31 mars), après avoir reçu le Prix du Public du Festival de l’Alpe D’Huez, la réalisatrice Fabienne Godet et l’acteur Salif Cissé viendront présenter « Le répondeur », dans lequel le comédien joue un imitateur embauché par un écrivain débordé (Denis Podalydès) pour le remplacer au téléphone ! Le lendemain, c’est le Grand Prix de l’Alpe D’Huez, « Avignon » réalisé par Johann Dionnet, que l’acteur Baptiste Lecaplain accompagnera ; une comédie qui, ainsi que son titre l’indique, se déroule durant le fameux festival de théâtre. Comédie encore, que ces « Vacances forcées » en présence des réalisateurs François Prévôt-Leygonie et Stéphane Archinard, où deux familles que tout oppose sont coincées dans la même maison, avec entre autres Clovis Cornillac, Aure Atika, et le comédien meusien Laurent Stocker.

Clovis Cornillac est également à l’affiche du film coréalisé par Elsa Bennett (présente à Gérardmer) et Hippolyte Dard, « Les jours meilleurs » ; il y joue un éducateur qui va pousser un trio d’alcooliques repenties (Valérie Bonneton, Michèle Laroque, Sabrina Ouazani) à participer au rallye des Dunes. Grégory Magne viendra avec son long-métrage « Les Musiciens », où l’actrice et réalisatrice lorraine Valérie Donzelli joue un personnage qui se démène pour organiser un concert avec quatre Stradivarius. Ce film est soutenu par la Région Grand-Est, tout comme le film de science-fiction « Les Aventures du Nexus VI » qui fera son retour à Gérardmer, où il avait déjà été sélectionné par le Festival du Film Fantastique. Prix du Jury Jeune et Prix de la Critique dans ce même Festival, « Les Maudites » de Pedro Martin-Calero sera à nouveau projeté dans les Vosges.

Des films géorgien, espagnol, tunisien…

Prix du Public et Mention spéciale du Jury d’un autre Festival lorrain, celui du Cinéma Italien de Villerupt, « Familia » de Francesco Costabile est également au programme. Présenté par sa réalisatrice Lola Doillon, « Différente » évoque l’autisme, mais de façon plus grave que ne l’a fait Artus. Dans le rôle principal, l’actrice Jehnny Beth, qui avait joué dans « Un amour impossible » de Catherine Corsini (avec Virginie Efira), dont quelques scènes avaient été tournées à Gérardmer, la photo de l’affiche étant prise au bord du lac.

Les spectateurs verront l’actrice Emilie Dequenne dans un de ses derniers rôles, la mère d’une jeune fille hospitalisée, dans « TKT », présenté par sa réalisatrice Solange Cicurel. Le cinéaste César Diaz viendra montrer « Mexico 86 », dans lequel Bérénice Bejo joue une militante révolutionnaire. La réalisatrice Camille Perton viendra avec son film « Les arènes », l’histoire d’un jeune footballeur qui va signer son premier contrat professionnel. Et René-Paul Letzgus présentera son portrait du baryton Ludovic Tézier, « Ludovic ».

Encore au programme un film géorgien (« Panopticon »), un espagnol (« Marco, l’énigme d’une vie »), un danois (« L’ultime braquage »), un tunisien (« Les enfants rouges »), et un documentaire sur des militantes algériennes emprisonnées en France dans les années 60 (« Les mots qu’elles eurent un jour »). Aux Rencontres du Cinéma de Gérardmer, il y en a forcément pour tous les goûts cinéphiliques.

Patrick TARDIT

27èmes Rencontres du Cinéma de Gérardmer 2025, du 31 mars au 4 avril, informations et programmation complète : www.rencontres-du-cinema.com

