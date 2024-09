Grand Est : Collecte des films amateurs

Le 12 octobre prochain, dans 31 lieux en Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne, Image’Est et Mira organisent une journée de collecte d’archives vidéo privées.

C’est une démarche visant à favoriser la constitution d’une mémoire collective régionale pouvant être diffusée et étudiée. Chaque particulier est libre de conserver son film original à l’issue d’une numérisation gratuite intervenant durant les mois suivants, mais peut aussi en faire le dépôt (il en conserve alors la propriété) ou le don à l’une des cinémathèques partie prenante.

« Vos films de famille nous intéressent »

Témoins d’une époque, d’un itinéraire de vie, d’une petite histoire ayant contribué à écrire la Grande, les films de familles font l’objet depuis la fin des années 1980, début des années 1990, d’une attention particulière de la part des structures œuvrant pour la conservation du patrimoine vidéo. Elles constituent une source quasi intarissable pour l’étude de nos sociétés actuelles, permettant de lever le voile sur le quotidien de leurs auteurs, de leurs proches et de leurs cadres de vie.

Par leur point de vue différent, leur singularité intimiste ou une approche alternative de se faire l’écho d’un événement célèbre, elles sont un complément pertinent aux fonds que conservent des institutions comme l’INA. Les préserver, pour mieux les exploiter, s’avère donc une nécessité, un devoir même, dans lesquels les Cinémathèques du Grand Est : Image’Est et Mira, ont décidé de s’impliquer en initiant des journées régionales de collectes auprès des particuliers, collectes dont la prochaine session se déroulera le samedi 12 octobre prochain dans 31 lieux du Grand Est.

« Vos parents, grands-parents ou vous-même avez filmé chez vous ou en voyage, au travail ou pendant vos loisirs : ces images sont le témoignage d’une époque et constituent des sources historiques précieuses. Elles racontent l’évolution de nos modes de vie, de nos territoires ; elles ont fixé sur pellicule les petits et grands événements familiaux, culturels, sportifs ou politiques qui ont jalonné le 20ᵉ siècle. »

Comment effectuer un dépôt?

Le mode de collecte est simple : chaque particulier peut se présenter le 12 octobre dans l’un des points de collecte prévus (cf. liste ci-après) où une fiche de dépôt provisoire sera établie. Les vidéos déposées seront ensuite visionnées durant les mois suivants afin de déterminer celles présentant, pour tout ou partie, un intérêt patrimonial. Ce dernier pouvant être lié à la captation de grands événements historiques, de moments de la vie quotidienne caractéristiques d’une époque, etc.

Pour les archives retenues, une convention sera ensuite rédigée entre le déposant et la cinémathèque concernée (Image’Est pour la Lorraine et la Champagne-Ardenne / Mira pour l’Alsace) afin que le support original puisse être pris en charge et numérisé image par image au moyen d’une lumière froide, sans aucune altération. Les films numérisés seront ensuite visibles gratuitement sur les sites Internet des Cinémathèques, mais pourront aussi servir à illustrer des documentaires, des expositions, ou être exploités comme source d’étude par des chercheurs. Pour chaque utilisation, les ayants droit et auteurs seront mentionnés. Une copie numérique sera transmise à titre gracieux au déposant. Concernant l’original, il sera possible de le récupérer ou d’en faire le don ou le dépôt auprès d’Image’Est ou Mira afin qu’il soit conservé dans des conditions adaptées de température et d’hygrométrie, tout en conservant sa propriété. ■

Les 31 points de collecte

Champagne-Ardenne et Lorraine

Médiathèque les Mousquetaires – 08110 Carignan

Société d’histoire et d’archéologie du Sedanais – 08200 Sedan

L’Agora, Médiathèque-Musée – 08300 Rethel

Archives départementales de Troyes – 10000 Troyes

Festival War on Screen – La Comète – 51000 Châlons-en-Champagne

Médiathèque Albert Camus – 51300 Vitry-le-François

Bibliothèque Marcel Arland – 52200 Langres

L’Orangerie, médiathèque – 54300 Lunéville

Brasseries de Maxéville – 54320 Maxéville

Médiathèque Jean-Paul Durieux – 54400 Longwy

Château de Marbeaumont – Médiathèque Jean Jeukens – 55000 Bar-le-Duc

Médiathèque du Grand Verdun – 55100 Verdun

Cinéma Lux – 55600 Montmédy

Médiathèque communautaire – 57200 Sarreguemines

Micro-Folie – 57230 Bitche

Espace Sports et Loisirs « Charles de Gaulle » – 57580 Rémilly

Ciné Phalsbourg / Salle des fêtes – 57370 Phalsbourg

BMI Épinal – 88000 Épinal

Clos des Deux Augustins / Salon Eugénie – 88370 Plombières-les-Bains

Alsace