Ukraine : l’art pour exorciser le malheur et de glorifier les héros

Un ukrainien, Sergio Alessandro Gorbenko lance un appel sur les réseaux sociaux, pour soutenir une artiste, Marina Petrivna Sochenko, dont le fils vient d’être tué sur le front.

La guerre est une abomination. La guerre en Ukraine ne fait pas exception qui laisse chaque jour des pères, des mères, des enfants dans un abîme de malheurs. Et pourtant, au milieu du fracas des armes, des hommes, des femmes meurtris de douleurs continuent à croire, à aimer, à construire, à parler de paix, à entrevoir la lumière au milieu des ténèbres, à crier quand les autres se taisent, à prier pour un meilleur avenir.

La douleur d’une mère ne peut se décrire avec des mots

Dans un post émouvant sur FaceBook, un ukrainien, Sergio Alessandro Gorbenko lance un appel pour soutenir une artiste Marina Petrivna Sochenko dont le fils, Lubomir, a été tué le 16 septembre 2025 à la bataille de Zaporozhye. Ce garçon s’est héroïquement battu pendant trois ans et demi, avant de perdre la vie, en héros.

L’auteur du post écrit : « La douleur d’une mère ne peut être décrite avec des mots. Car il n’y a pas de mots pour ça, dans aucune langue humaine. Cela ne peut être compris que par ceux qui ont vécu quelque chose de semblable… Je l’ai vécue, un père ressent aussi cette douleur… Et je sais ce que ressent Mme Marina. »

Une galerie de portraits pour l’Histoire

Durant toute sa vie, même sans cette terrible catastrophe qui la frappe, Marina Petrivna a mérité la gratitude et l’honneur de toute notre Ukraine, de tous les peuples de notre Terre. C’est une artiste talentueuse avec un style unique. Elle a créé une galerie historique des héros de notre temps. Les vrais héros. De ses portraits, on peut voir les visages de ceux de Maïdan, des Volontaires, ceux de DAPU, Ilovayska, Debaltsevo et, bien sûr, des héros de la Grande Guerre. Grâce à elle, l’Ukraine rend hommage non seulement la mémoire des glorieux ancêtres, mais elle exprime aussi le droit à la vie et à l’avenir.

Avec une précision unique, l’artiste transmet sur ses toiles les traits des gens et à travers les yeux de l’âme. Beaucoup d’entre eux sont restés avec nous, précisément grâce à ces portraits, eux qui sont tombés au combat, comme mon fils Svyatoslav, comme Artem Abramovich et bien d’autres. Sa galerie de portraits n’est pas seulement de l’art, elle deviendra bientôt une source documentaire pour les historiens de la future Ukraine, qui à travers elle, établiront des noms et des événements oubliés.

Elle travaille pour nous tous

C’est un grand exploit technique et spirituel. Pas pour une seule personne, ni même pour notre génération, mais pour de nombreuses générations d’Ukrainiens, qui vivront après notre victoire. Elle travaillait pour nous… Pour nous tous : morts et vivants et ceux qui viendront après. Elle a donné toute son énergie à nous tous à travers ces toiles.

Je demande à tous ceux qui peuvent venir aux funérailles de Lyubomyr Sochenko. Et donne tout ton respect à un cœur vaillant. »

Toute personne qui souhaite soutenir financièrement la famille peut le faire via ce numéro de compte PrivatBank :

4149 4991 5574 5027 – Sochenko Marina Petrivna.