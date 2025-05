Saint-Avold (57) : Première usine de recyclage chimique des textiles complexes

Annoncée ce jour dans le cadre du salon Choose France par le président de la République, cette infrastructure ancrera l’avenir de la mode circulaire et de la transition économique et environnementale du pays et de l’Europe.

Circ, entreprise américaine à l’origine d’innovations révolutionnaires dans le recyclage textile-vers-textile, confirme aujourd’hui dans un communiqué son projet d’implanter en France la première installation industrielle au monde dédiée au recyclage des textiles usagés en polycoton, mélange de coton et de polyester — ces deux matières constituent 77% de la production mondiale de textile.

70.000 tonnes de textiles recyclés par an

Le nouveau site, situé à Saint-Avold en région Grand Est, sera le premier de son genre à recycler ce type de textiles en fin de vie, que ce soit des textiles post-industriels (chutes) ou post consommation. Grâce à une technologie unique brevetée, ces textiles, jusque-là non recyclables, seront transformés en matières premières de haute qualité pour l’industrie textile. Une fois opérationnelle, l’installation aura une capacité de traitement de 70 000 tonnes par an, un niveau jamais atteint à ce jour pour ce type de technologie.

En France, les tonnages mis en marché sont de 833 000 tonnes, les volumes collectés de 268 000 tonnes et les volumes triés et régénérés (réutilisation, effilochage, défibrage, broyage, CSR, incinération et enfouissement) de 188 000 tonnes.

Début d’exploitation en 2028

Cette usine sera la première installation commerciale à grande échelle de Circ. Elle représente un tournant pour la croissance de l’entreprise, pour l’industrie de la mode, et pour une économie régénérative et durable. Les travaux de construction devraient débuter à la fin-2026, pour une mise en service prévue en 2028 — en cohérence avec la stratégie ressources et de décarbonation de l’Union européenne à l’horizon 2030.

« C’est le moment que nous préparons depuis la création de Circ, » a déclaré Peter Majeranowski, Président de Circ. « Notre première usine commerciale va sortir la mode circulaire du laboratoire pour l’ancrer dans l’économie mondiale. Elle prouve que l’avenir du textile peut être décarboné, sans déchet et régénératif. Ce n’est pas seulement une étape majeure pour Circ, c’est une avancée décisive pour toute l’économie circulaire, à un moment où la planète a cruellement besoin de solutions et d’infrastructures à grande échelle. »

L’exemplarité de la France

La France s’est imposée comme le lieu idéal pour ce lancement grâce à son solide tissu industriel, son histoire toute particulière avec la mode, sa politique ambitieuse en matière d’économie circulaire et son engagement clair en faveur de l’innovation verte. Circ a choisi Saint-Avold, dans la région Grand Est, pour sa position stratégique, la qualification de sa main-d’œuvre et la qualité de ses infrastructures logistiques. Circ va s’inscrire dans les schémas de financement locaux et nationaux proposés par la France et ses régions et visant à concilier souveraineté industrielle, économie et écologie.

Circ s’est associé à des entreprises d’ingénierie et de procédés de renommée mondiale pour la réalisation de l’usine, notamment Worley, GEA et Andritz. Ce site deviendra son fleuron, et servira de modèle pour d’autres installations prévues en Amérique du Nord et en Asie dans les années à venir.

L’industrie de la mode est l’une des plus consommatrices de ressources au monde. Chaque année, plus de 300 millions d’arbres sont abattus pour produire des fibres cellulosiques artificielles comme la viscose ou le lyocell. L’usage du plastique PET dans les textiles dépasse déjà celui des emballages d’un facteur de 2,5, alors qu’au final moins d’un pour cent des textiles en fin de vie sont recyclés en textile dans le monde.

Éviter la décharge pour les textiles

La technologie hydrothermale brevetée de Circ change la donne. Elle permet de séparer et de récupérer à la fois le polyester et le coton contenus dans les mélanges polycoton. Cette avancée permettra de détourner des millions de tonnes de vêtements des décharges, des incinérateurs et du grand export chaque année, tout en réduisant considérablement les émissions par rapport à la production vierge.

Informations sur l’installation

Lieu : Saint-Avold, région Grand Est, France

Capacité prévue : 70 000 tonnes/an

Investissement : 450 M€

Emplois créés (direct & indirect) : 200

Début de la construction : Fin-2026

Démarrage des opérations : Objectif 2028

À propos de Circ

Circ a pour mission de construire une économie véritablement circulaire pour l’industrie de la mode grâce à sa technologie brevetée qui recycle les textiles usagés en nouvelles fibres. Circ. Basée à Danville, Virginie — ancien centre historique de production textile aux États-Unis — Circ est spécialisée dans le recyclage des mélanges polycoton. Finaliste du Earthshot Prize, reconnue par Fast Company comme l’une des entreprises les plus innovantes, par TIME & Statista Inc. comme parmi les meilleures entreprises GreenTech, distinguée comme BloombergNEF Pioneer, et certifiée B Corporation, Circ façonne l’avenir des matériaux et de la fabrication. Pour en savoir plus : www.circ.earth