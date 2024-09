ChatGPT o1 : la nouvelle IA pour résoudre des problèmes complexes

OpenAI a annoncé le déploiement d’une nouvelle série de modèles d’intelligence artificielle, baptisée OpenAI o1-preview, conçue pour résoudre des problèmes difficiles en sciences, en codage et en mathématiques. Ces modèles innovants sont entraînés à consacrer davantage de temps au raisonnement avant de fournir une réponse, imitant ainsi le processus de réflexion humaine pour aborder des tâches complexes.

Des performances exceptionnelles en raisonnement

Les modèles de la série o1 sont capables de parcourir des tâches complexes et de résoudre des problèmes plus ardus que les modèles précédents. En les entraînant à affiner leur processus de pensée, à essayer différentes stratégies et à reconnaître leurs erreurs, OpenAI a réussi à créer des modèles qui, lors des tests, se sont comportés de manière similaire à des étudiants en doctorat sur des tâches exigeantes en physique, chimie et biologie.

Dans un examen qualificatif pour l’Olympiade Internationale de Mathématiques (OIM), le modèle de raisonnement a correctement résolu 83 % des problèmes, alors que GPT-4 n’en a résolu que 13 %. De plus, ses capacités en codage ont atteint le 89ᵉ centile (ce qui signifie qu’il a fait mieux que 89 % des participants) dans les compétitions Codeforces, démontrant une aptitude remarquable à générer et déboguer du code complexe.

OpenAI o1-mini : une alternative économique pour les développeurs

En parallèle, OpenAI a lancé OpenAI o1-mini, un modèle de raisonnement plus rapide et moins coûteux, particulièrement efficace en codage. Ce modèle est 80 % moins cher que o1-preview, offrant ainsi une solution puissante et économique pour les applications nécessitant du raisonnement sans nécessiter une connaissance approfondie du monde.

Accès et utilisation des modèles o1

Utilisateurs de ChatGPT Plus et Team : Accès immédiat à o1-preview et o1-mini via le sélecteur de modèles, avec des limites hebdomadaires de 30 messages pour o1-preview et 50 pour o1-mini.

: Accès immédiat à o1-preview et o1-mini via le sélecteur de modèles, avec des limites hebdomadaires de 30 messages pour o1-preview et 50 pour o1-mini. Utilisateurs de ChatGPT Enterprise et Edu : Accès aux deux modèles à partir de la semaine prochaine.

: Accès aux deux modèles à partir de la semaine prochaine. Développeurs API éligibles (niveau 5) : Possibilité de prototyper avec les deux modèles dès maintenant, avec une limite de 20 requêtes par minute.

: Possibilité de prototyper avec les deux modèles dès maintenant, avec une limite de 20 requêtes par minute. Utilisateurs gratuits de ChatGPT : OpenAI prévoit de rendre o1-mini accessible prochainement.

Un engagement renforcé en matière de sécurité

Conscient des enjeux liés à la sécurité, OpenAI a développé une nouvelle approche de formation qui exploite les capacités de raisonnement des modèles pour respecter les directives de sécurité et d’alignement. En étant capables de raisonner sur les règles de sécurité dans le contexte, les modèles peuvent les appliquer plus efficacement. Sur l’un des tests de contournement de sécurité les plus difficiles, o1-preview a obtenu un score de 84 sur 100, contre 22 pour GPT-4.

Pour soutenir ces nouvelles capacités, OpenAI a renforcé son travail sur la sécurité, sa gouvernance interne et sa collaboration avec les gouvernements. Des accords ont été formalisés avec les instituts de sécurité de l’IA des États-Unis et du Royaume-Uni, permettant un accès anticipé à une version de recherche du modèle pour des évaluations approfondies.

Des applications prometteuses pour les secteurs spécialisés

Les capacités de raisonnement améliorées des modèles o1 sont particulièrement utiles pour les professionnels confrontés à des problèmes complexes dans des domaines tels que :

Recherche en santé

Annotation de données de séquençage cellulaire.

Physique

Génération de formules mathématiques complexes nécessaires en optique quantique.

Développement informatique

Construction et exécution de flux de travail multi-étapes.

Vers une nouvelle ère de l’intelligence artificielle

Le lancement de la série o1 par OpenAI marque une avancée significative dans le domaine de l’intelligence artificielle, offrant des modèles capables de résoudre des problèmes complexes avec un niveau de raisonnement proche de celui des humains. À l’avenir, OpenAI prévoit d’ajouter des fonctionnalités supplémentaires telles que la navigation sur le web, le téléchargement de fichiers et d’images pour rendre ces modèles encore plus utiles à tous.

Parallèlement, l’entreprise Open AI continuera à développer et à publier des modèles dans sa série GPT existante, en plus de la nouvelle série o1. Ces développements ouvrent de nouvelles opportunités pour les chercheurs, les développeurs et les professionnels dans divers domaines, tout en plaçant la sécurité et l’alignement au cœur de leur évolution future.

sources : openai.com