Metz : 68ᵉ Coupe Aéronautique Gordon Bennett

Le 5 septembre 2025, le ciel de Metz sera le théâtre de la 68ᵉ édition de la mythique Coupe Aéronautique Gordon Bennett, la plus ancienne et la plus prestigieuse course de ballons à gaz au monde. Le décollage aura lieu depuis l’historique Plateau de Frescaty, un site symbolique à la riche histoire aéronautique.

Fondée en 1906 par l’éditeur de presse américain James Gordon Bennett Jr., cette compétition légendaire met au défi les pilotes de parcourir la plus longue distance possible sans atterrir (conformément au règlement de la course) — une véritable épreuve de stratégie, d’endurance et de maîtrise météorologique.

Cette année, 24 équipages internationaux sont attendus à Metz, représentant parmi les meilleurs pilotes de ballons au monde. La course sera accompagnée d’un programme public animé, conçu pour célébrer pleinement cet événement.

Des ballons à gaz hydrogène

La Coupe Gordon Bennett est le défi ultime de l’aviation plus légère que l’air. Les équipes s’affrontent pour parcourir la plus grande distance possible à bord de ballons à gaz hydrogène, en s’appuyant uniquement sur leur expertise en planification de vol et en météorologie.

Organisée sous l’égide de la Fédération Aéronautique Internationale (FAI), l’édition 2025 mettra en valeur non seulement la compétition sportive, mais aussi le riche patrimoine culturel de la France. Metz, ville réputée pour sa beauté architecturale et son histoire vivante, a été choisie comme ville hôte prestigieuse, offrant un cadre exceptionnel à cet événement de renommée mondiale.

« Accueillir la Gordon Bennett est non seulement un honneur pour Metz, mais aussi une occasion unique de partager notre passion pour le ballon avec le public et de mettre en lumière notre région à l’échelle internationale », explique Cathy Picard, Présidente du Comité d’Organisation.

Demandez le programme

Un programme d’activités variées plongera participants et spectateurs dans l’esprit de la Coupe Gordon Bennett.

4 septembre 2025 : Cérémonie d’ouverture

Lieu : Centre Pompidou-Metz

Moments forts : Discours officiels, présentation des équipes participantes et annonce tant attendue de l’ordre de départ de la compétition

A partir de 18 h 00

5 septembre 2025 : Lancement des ballons* (Jour de la course)

Lieu : Plateau de Frescaty – Metz. Moments forts

La Présidente du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), Amélie Oudéa-Castéra, honorera l’événement de sa présence et assistera au décollage officiel

Le public pourra assister au spectaculaire envol des ballons à gaz, marquant le début de leur aventure dans le ciel

Les pilotes traverseront de vastes distances, franchissant des frontières pour atterrir dans des lieux inconnus, dans le but d’accomplir le vol le plus long possible conformément au règlement

Programme :

16h30 – Ouverture des portes au public

Minis montgolfières et baptêmes de doudous

18h00 – Décollage d’un ballon non compétitif (« Westfalen »)

19h00 – Décollage des ballons à gaz en compétition

21h00 – Night Glow de montgolfières

21h30 – Spectacle de drones

22h00 – Concert gratuit de The Runners

*Selon les conditions météorologiques, les 6 et 7 septembre sont prévus comme dates alternatives pour le lancement de la Gordon Bennett.

13 septembre 2025 : Cérémonie de remise des prix

Lieu : Hôtel de Ville de Metz.

Les vainqueurs de la 68ᵉ Coupe Aéronautique Gordon Bennett seront honorés lors d’une cérémonie élégante

Annonce officielle des résultats, suivie de moments festifs et de retours sur les exploits uniques des concurrents de cette année

À partir de 19 h 00La Gordon Bennett 2025 illustrera l’endurance, le courage et la précision des pilotes de ballons à gaz, tout en célébrant les traditions aéronautiques et la richesse culturelle de Metz. Pour suivre la course en direct, consulter le programme et découvrir les équipages, rendez-vous sur le site officiel : gordonbennett.aero

