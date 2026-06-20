Accord USA-Iran : le point de vue de Téhéran

Depuis le premier jour de la guerre entre les États-Unis et l’Iran, l’ambassade de la République islamique d’Iran à Paris publie « un bulletin d’information et d’analyse » donnant le point de vue de Téhéran sur le conflit. Voici le N°70 qui analyse l’accord du 18 juin 2926.

« Au 113e jour de l’agression militaire des États-Unis et du régime sioniste contre la République islamique d’Iran, et deux jours après la signature du mémorandum d’entente mettant fin à la guerre par les présidents de la République islamique d’Iran et des États-Unis ainsi que par le Premier ministre du Pakistan (médiateur), le Service de la diplomatie publique de l’Ambassade de la République islamique d’Iran en France souhaite porter à la connaissance des médias et de l’opinion publique les éléments suivants. Il convient de préciser que le présent communiqué constitue le dernier numéro de cette série ».

Communiqué de presse 70