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Accord USA-Iran : le point de vue de Téhéran

- 10:26

Depuis le premier jour de la guerre entre les États-Unis et l’Iran, l’ambassade de la République islamique d’Iran à Paris publie « un bulletin d’information et d’analyse » donnant le point de vue de Téhéran sur le conflit. Voici le N°70 qui analyse l’accord du 18 juin 2926.

communiqué N°70 de l'ambassade d'Iran à Paris
communiqué N°70 de l’ambassade d’Iran à Paris

« Au 113e jour de l’agression militaire des États-Unis et du régime sioniste contre la République islamique d’Iran, et deux jours après la signature du mémorandum d’entente mettant fin à la guerre par les présidents de la République islamique d’Iran et des États-Unis ainsi que par le Premier ministre du Pakistan (médiateur), le Service de la diplomatie publique de l’Ambassade de la République islamique d’Iran en France souhaite porter à la connaissance des médias et de l’opinion publique les éléments suivants. Il convient de préciser que le présent communiqué constitue le dernier numéro de cette série ».

Communiqué de presse 70

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