Gaza : l’ONU déclare l’état de famine

Le Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC), organisme de référence des Nations Unies, a officiellement déclaré la famine à Gaza City, marquant la toute première famine reconnue au Moyen-Orient.

Selon ce rapport, plus de 500 000 personnes souffrent déjà de conditions catastrophiques de faim dans la région, un chiffre qui pourrait s’élever à 641 000 d’ici fin septembre

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a qualifié cette situation de « chute de l’humanité » et « désastre créé par l’homme ». Il a lancé un appel urgent à un cessez-le-feu immédiat, à la libération des otages et à un accès humanitaire complet et non entravé.

La famine, une arme de guerre

L’IPC souligne le caractère intentionnellement provoqué de cette famine, imputable à un blocus strict de l’aide humanitaire, à des bombardements continus et à l’effondrement des systèmes de distribution alimentaire locaux.

Plusieurs organisations humanitaires — Oxfam, Save the Children, Mercy Corps, Plan International — dénoncent l’utilisation de l’aide comme « arme de guerre », estimant que certaines fournitures vitales ont même expiré avant d’entrer dans la bande de Gaza.

Perspectives officielles et réactions internationales

Le gouvernement israélien rejette fermement les conclusions de l’IPC, les qualifiant de mensonges propagés par le Hamas via des organismes biaisés. Sur BFMTV, Olivier Rafowicz, porte-parole de l’armée israélienne, a nié la famine à Gaza et accusé les journalistes de relayer une propagande mensongère. La Société des journalistes (SDJ) de BFMTV a réagi dès le lendemain, via un communiqué dans lequel elle dénonce les propos de l’officier israélien et souligne qu’il a « également tenu des propos menaçants envers nos confrères journalistes palestiniens, les accusant de distribuer « des textes et photos bidons, du pipeau total » et affirmant « détenir leurs noms » »…

🔴⚡ALERTE INFO – Guerre à Gaza : l’ONU déclare officiellement l’état de famine dans une partie de l’enclave, 500 000 personnes dans une situation « catastrophique »https://t.co/MEvJYoDmKB pic.twitter.com/AQQTZyWxm7 — franceinfo (@franceinfo) August 22, 2025