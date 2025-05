Israël : Le plan de conquête de Gaza alarme la communauté internationale

Le cabinet de sécurité israélien approuve une nouvelle campagne militaire impliquant le déplacement de la majorité des habitants de l’enclave palestinienne, suscitant de vives inquiétudes internationales.

L’armée israélienne, par la voix de son nouveau porte-parole, le général Effi Defrin, a annoncé lundi 5 mai une nouvelle offensive militaire d’envergure sur la bande de Gaza. Cette opération « comprendra la poursuite des frappes aériennes, l’élimination des terroristes et le démantèlement des infrastructures », et nécessitera le déplacement interne de « la majorité » des habitants de l’enclave palestinienne, selon le général de brigade.

Le cabinet politico-sécuritaire israélien a approuvé dans la nuit un plan prévoyant la « conquête de la bande de Gaza » ainsi que la promotion du « départ volontaire des Gazaouis » du territoire. David Spencer, porte-parole du gouvernement israélien, a confirmé le rappel de « dizaines de milliers de réservistes » pour « vaincre le Hamas », précisant que l’objectif est « d’étendre l’offensive et le contrôle des territoires, mais pas d’occuper ».

Condamnations unanimes

La France, par la voix de son ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, a condamné mardi « très fermement » ce plan israélien, jugeant que l’attitude d’Israël « n’est pas acceptable ». « L’urgence, c’est le cessez-le-feu, l’accès sans entrave de l’aide humanitaire massivement et la libération des otages du Hamas », a-t-il insisté sur RTL, confirmant que Paris travaille à la reconnaissance de l’État palestinien.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, s’est dit « alarmé » par ce nouveau plan, son porte-parole Farhan Haq avertissant que cela « va inévitablement conduire à un nombre incalculable de civils tués supplémentaires et à plus de destruction de Gaza ». L’Union européenne s’est également déclarée « préoccupée », exhortant « Israël à faire preuve de la plus grande retenue ».

Face à ces développements, le Hamas a annoncé mardi qu’il n’y avait « aucun sens à engager des négociations, ni à examiner de nouvelles propositions de cessez-le-feu », appelant la communauté internationale à faire pression sur Israël pour faire cesser « la guerre de la faim » dans le territoire palestinien.

Tensions multiples et inquiétudes humanitaires

En Israël, le Forum des familles d’otages a alerté que ce nouveau plan « sacrifie » les otages encore détenus à Gaza. Sur les 251 personnes enlevées le 7 octobre 2023, 58 sont toujours retenues dans l’enclave, dont 34 déclarées mortes par l’armée israélienne.

Par ailleurs, Israël a mené lundi des frappes contre des infrastructures des rebelles houthis au Yémen, ciblant notamment le port de Hodeida qui servirait au « transfert d’armes et d’équipement militaire iraniens ». L’Iran a « fermement » condamné ces frappes, accroissant les tensions régionales.

Alors que des organisations d’aide internationale signalent manquer de tout dans la bande de Gaza après plus d’un an et demi de guerre, le gouvernement israélien affirme qu’il y a « suffisamment de nourriture » dans l’enclave et évoque la possibilité d’une « distribution humanitaire, si nécessaire ».

« Si les responsables européens ne se lèvent pas contre Israël, ils figureront au nombre des accusés devant l’histoire. Plus grave : ils invalideront le principe même de l’Europe, ils cosigneront la fin de la démocratie, le triomphe du fascisme. » #Gaza https://t.co/P2yRQqdGLw — Edwy Plenel (@edwyplenel) May 5, 2025

Effrayant C’est dingue … la loi du plus fort version régime de Tel Aviv / Israël

Ils n’arrêtent pas de détruire les pays un par un

Mais ce sont eux les victimes

C’est ça ? De nouvelles images révèlent l’ampleur des destructions causées par les bombardements israéliens au… pic.twitter.com/VQFNwIEI1t — Bertrand SCHOLLER (@55Bellechasse) May 5, 2025