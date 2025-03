Ukraine : L’Europe appelée à se réarmer

Ursula von der Leyen appelle à un renforcement militaire urgent de l’Europe suite au sommet des alliés de Kiev à Londres, alors que les craintes d’un désengagement américain s’intensifient.

Une quinzaine de dirigeants occidentaux se sont réunis dimanche 2 mars à Londres pour discuter de nouvelles garanties de sécurité pour l’Ukraine et l’Europe. Cette rencontre s’est déroulée dans un contexte de tensions diplomatiques et d’inquiétudes concernant le soutien américain à l’effort de guerre ukrainien.

À l’issue de la réunion, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a lancé un appel clair : « Nous devons urgemment réarmer l’Europe. » Elle a également insisté sur la nécessité de « remettre l’Ukraine dans une position de force » face à l’invasion russe. Cette position rejoint celle du Premier ministre britannique, Keir Starmer, qui a déclaré que « l’Europe doit faire le gros du travail » en Ukraine, tout en maintenant le soutien américain.

Le sommet a également permis plusieurs avancées concrètes. Le Royaume-Uni et l’Ukraine ont signé un accord de prêt de 2,26 milliards de livres (environ 2,74 milliards d’euros) destiné à renforcer les capacités de défense ukrainiennes. Ce prêt sera remboursé grâce aux bénéfices générés par les actifs russes gelés. Le président Zelensky a précisé sur Telegram que « l’argent servira à produire des armes en Ukraine ».

Par ailleurs, Keir Starmer a annoncé que Londres et Paris travaillent ensemble sur « un plan pour faire cesser les combats » entre l’Ukraine et la Russie. Les discussions ont également porté sur de nouvelles garanties de sécurité pour le continent européen, face à la perspective d’un possible retrait du parapluie militaire et nucléaire américain.

La Première ministre italienne, Giorgia Meloni, a appelé à l’unité occidentale face au conflit, soulignant que « l’Italie et le Royaume-Uni peuvent jouer un rôle important » pour « construire des ponts ».

Cette rencontre intervient dans un contexte de tensions diplomatiques, notamment entre les États-Unis et l’Ukraine. Emmanuel Macron a appelé ses homologues américains et ukrainiens « au calme, au respect, et à la reconnaissance » dans une interview accordée à plusieurs médias français. Le président français a indiqué avoir échangé avec les deux chefs d’État depuis leur brouille, préférant des discussions « stratégiques et confidentielles » pour « lever les malentendus » plutôt que des échanges « devant témoins ».

‘This is a once in a generation moment for the security of Europe’

