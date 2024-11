Les femmes, arbitres de la présidentielle américaine 2024

Dans un contexte politique tendu, l’électorat féminin pourrait jouer un rôle décisif lors du scrutin opposant Kamala Harris à Donald Trump. Mais d’autres sujets ébranlent l’Amérique.



Les États-Unis s’apprêtent à élire leur 47ᵉ président le 5 novembre prochain. Dans cette course à la Maison-Blanche qui s’annonce historique, les femmes pourraient bien être l’élément déterminant face aux enjeux majeurs qui divisent le pays.

Un électorat féminin mobilisé

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : sur les 235 millions d’électeurs appelés aux urnes, les femmes sont majoritaires. En 2020, elles étaient 82 millions à s’être inscrites sur les listes électorales, contre 73 millions d’hommes. Une tendance qui s’était traduite par un soutien marqué au candidat démocrate Joe Biden.

Des enjeux cruciaux pour les Américaines

Cette élection cristallise des oppositions profondes entre deux visions de l’Amérique, incarnées par Kamala Harris et Donald Trump. Au cœur des débats : l’avortement, l’immigration et le pouvoir d’achat. Les États du sud illustrent particulièrement ces tensions, avec une législation drastique sur l’IVG interdisant toute interruption de grossesse après six semaines, y compris dans les cas de viol ou d’inceste.

Une démocratie polyfracturée

Au-delà de la guerre de communication que se livrent les deux candidats à la Maison-Blanche, les enjeux électoraux se concentrent autour de quelques points : La mobilisation de l’électoral afro-américain déçu par le bilan économique de Joe Biden ; les problèmes sociaux majeurs comme la crise du logement qui voit des milliers de travailleurs de dormir dans leur voiture ; la menace d’une grave crise économique et financière dont on n’ose imaginer les conséquences, pour les États-Unis et pour le reste du monde…

Ces élections révèlent que la société américaine est plus divisée que jamais entre Blancs et Noirs, riches et pauvres, hommes et femmes…

Jusqu’à la guerre civile ?

Trump ou Harris, peu importe ! Aucun des deux ne libèrera le monde et encore moins la France. Les Etats-Unis resteront ce pays impérialiste servant en premier lieu ses intérêts. Cette passion récente pour les élections américaines est révélatrice d'une mentalité de colonisé. pic.twitter.com/h1xoeesyGM — République souveraine (@RSouveraine) October 28, 2024