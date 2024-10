Une quarantaine de dirigeants mondiaux convergent vers la Russie pour un sommet qui pourrait redéfinir les équilibres géopolitiques internationaux.

Isolé Vladimir Poutine? Pas le moins du monde. En ce mardi 22 octobre, Kazan devient l’épicentre d’une diplomatie alternative où Vladimir Poutine joue les maîtres de cérémonie. Un rendez-vous qui réunit les pays des BRICS et leurs nouveaux alliés, représentant près de la moitié de la population mondiale.

La ville de Kazan s’apprête à accueillir un événement diplomatique majeur, réunissant des figures de premier plan comme Xi Jinping, Narendra Modi et Recep Tayyip Erdogan. Seule absence notable : le président brésilien Lula, retenu pour raisons de santé. Cette assemblée, représentant plus d’un tiers du PIB mondial, témoigne de la capacité de la Russie à maintenir son influence diplomatique.

Le sommet vise des objectifs concrets :

Cette grand-messe diplomatique permet à Moscou d’afficher son influence persistante sur la scène internationale. La présence de nombreux dirigeants aux côtés de Vladimir Poutine constitue un message clair : une partie significative du monde continue de considérer la Russie comme un partenaire incontournable, malgré les tensions avec l’Occident.

La réussite de ce sommet pourrait marquer un tournant dans l’organisation des BRICS, transformant ce qui était jusqu’alors un club informel en une alliance structurée, capable de faire contrepoids aux organisations occidentales traditionnelles.

À l’ouverture du quinzième sommet des BRICS à Kazan, le président russe réaffirme sa volonté de s’affranchir de la domination du dollar dans les échanges internationaux. Ce mardi, Vladimir Poutine s’est entretenu avec Dilma Roussef, présidente de la Nouvelle banque de développement. Au cœur des discussions : la nécessité de diversifier les devises utilisées dans les échanges commerciaux entre les pays membres.

Face aux sanctions financières imposées depuis l’offensive en Ukraine en 2022, la Russie cherche activement à réduire sa dépendance au billet vert. Cette question constitue l’un des enjeux majeurs du sommet, bien que l’idée d’une monnaie unique semble peu réaliste à court terme.

Selon Bruno Cabrillac, directeur général de la Fondation pour les études et recherches sur le développement international, une monnaie composite de réserve pourrait constituer une première étape. « Ce ne serait pas une vraie monnaie commune, mais elle permettrait d’essayer d’échapper aux sanctions américaines », précise-t-il.

L’économiste Alexandre Kateb propose une autre piste : l’utilisation des cryptomonnaies et de la blockchain. « L’objectif serait de construire un système cohérent avec des institutions et des standards techniques qui pourraient constituer une alternative au dollar », explique-t-il. Ces échanges directs entre devises nationales, comme le rouble et le yuan, sont déjà une réalité.

Toutefois, Vladimir Poutine lui-même a tempéré les attentes en admettant qu’une monnaie unique des BRICS n’était pas encore d’actualité, malgré l’importance croissante de la dédollarisation dans l’agenda économique mondial.

Reducing dependence on the dollar could enable BRICS members to become resistant to Western sanctions, both now and in the future , writes the "New York Times". pic.twitter.com/jZyjX6frhb

— S p r i n t e r (@SprinterFamily) October 22, 2024