Vaccination des canards : Les précisions d’Hélène Banoun

Pharmacien biologiste, ancienne chargée de recherche à l’Inserm, participante au Conseil scientifique indépendant (CSI), Hélène Banoun apporte ici un éclairage documenté sur la vaccination des canards.



Danger de l’ARNm vaccinal: Il est encapsulé et donc protégé dans des nanoparticules lipidiques qui sont théoriquement capables de résister aux sucs gastriques. Donc si le canard a été vacciné à l’ARNm (il y a deux vaccins grippe aviaire disponibles dont l’un n’est pas à ARNm), on peut supposer que ce produit a diffusé dans tout le corps de l’animal (comme ce qui a été montré chez l’homme, la souris, etc,..). Si la viande est mal cuite (magret par exemple), l’ARNm peut être intact et toujours protégé dans les LNPs : le consommateur peut donc théoriquement être « vacciné » par cet ARNm destiné au canard.

Transformés en OGM par la vaccination

Tout ceci est théorique mais aurait dû être étudié AVANT commercialisation : c’est là-dessus qu’il faut insister. Aucune étude sur les conséquences possibles pour l’environnement n’a été effectuée. Les militants écologistes et les organisations de consommateurs se préoccupent beaucoup des OGM végétaux dans l’alimentation mais pas des animaux transformés en OGM par la vaccination! à propos de la grippe aviaire et de la pandémie annoncée : gains de fonction, vaccins.

Le vaccin n’empêche pas la contamination

Seuls les élevages de plus de 250 canards sont concernés. La vaccination des canards des élevages détenant moins de 250 individus demeure interdite.

Rappel : le vaccin n’empêche pas la contamination des canards ni la transmission. « Un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène a été confirmé le 06 novembre 2024 dans un élevage de canards implanté dans la commune de Saint-Étienne d’Orthe dans le département des Landes. Ces animaux avaient été vaccinés contre l’IAHP conformément à la réglementation. »

Pour la campagne 2024-2025, la vaccination reste interdite pour les élevages de canards reproducteurs dont la production (oiseaux d’un jour ou œufs à couver) est destinée au marché européen ou à l’export vers des pays tiers.

La vaccination est INTERDITE pour les autres oiseaux d’élevage

(article publié sur le site de l’Association internationale pour une médecine scientifique indépendante et bienveillante AIMSIB).