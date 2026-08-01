Ceuta : 60 000 migrants en 24h, l’Europe au bord de la crise

L’enclave espagnole de Ceuta a connu un afflux massif et inédit de 60 000 migrants en provenance du Maroc les 30 et 31 juillet 2026. Cette crise migratoire sans précédent a déclenché une réaction en chaîne en Europe. Reste qu’une opération d’une elle envergure suppose une organisation de type militaire.

Un afflux migratoire record en 24 heures

La petite enclave espagnole de Ceuta, située sur le continent africain, en face de la péninsule Ibérique, d’une superficie de seulement 20 km² et peuplée de 85 000 habitants, a fait face à une vague migratoire sans équivalent dans son histoire. Entre jeudi 30 et vendredi 31 juillet 2026, environ 60 000 personnes ont forcé la ligne de démarcation frontalière pour entrer illégalement sur le territoire espagnol. Ce chiffre vertigineux représente exactement 70 % de la population de Ceuta, ce qui illustre l’ampleur de la pression migratoire subie.

Pour contextualiser cette crise, le président de Ceuta, Juan Jesus Vivas, a proposé une comparaison frappante : si un tel afflux était ramené à l’échelle de l’Espagne entière, ce seraient 34 millions de personnes qui franchiraient la frontière en 24 heures. Cette situation décrite comme « intenable » témoigne de l’impossibilité d’absorber une telle pression migratoire en si peu de temps.

La concentration des arrivées s’est opérée particulièrement sur la digue de Tarajal, la barrière qui sépare l’enclave du Maroc. Les migrants ont contourné cet obstacle en utilisant des bouées ou en nageant pour atteindre le quartier d’El Principe. Le bilan humain de cette tentative a été tragique, avec au moins 34 décès enregistrés lors de l’traversée. Peu de temps après, environ 25 000 migrants ont déjà fait demi-tour vers le Maroc, et selon les chiffres officiels, plus de 48 000 avaient rebroussé chemin en fin de journée vendredi.

Un débordement soudain et organisé

L’identification du déclencheur exact de cette crise reste floue, mais plusieurs hypothèses convergent. Pedro Sanchez, le Premier ministre espagnol, a attribué le phénomène à une interprétation malhonnête par les mafias d’une récente décision de justice. Selon cet arrêt, il n’est pas possible de reconduire à la frontière les personnes arrivées par la mer en Espagne. Cette jurisprudence se serait propagée « comme une traînée de poudre » en quelques heures à travers le Maroc.

Le rôle des réseaux sociaux et des plateformes de communication a également été soulevé. Un bouche-à-oreille massif concernant une prétendue ouverture des frontières s’est diffusé notamment via Discord et autres plateformes très utilisées par les jeunes. Cette rumeur, amplifiée par les trafiquants de migrants, a créé une dynamique qui a rapidement dépassé le contrôle des autorités marocaines, habituellement très strictes dans la gestion de leurs frontières.La majorité des migrants qui ont atteint Ceuta étaient des jeunes Marocains, principalement des hommes.

A l’évidence, cette opération a été orgnisée avec des moyens importants et une efficacité redoutable.

parmi les hypothèses évoquées sur les réseaux sociaux, celle d’une opération menée sous faux drapeaux.

Selon les services de renseignement espagnols, l’invastion de migrants marocains serait « une opération sous faux drapeau orchestrée par les gouvernements marocain et isaraëlien…. » En tout cas il a fallu une logistique millimétrée pour rassembler autant de monde en si peu de temps afin d’obtenir un effet aussi brutal.

L’escalade diplomatique et le bras de fer européen

La crise de Ceuta a immédiatement provoqué une rupture diplomatique majeure entre l’Italie et l’Espagne. La cheffe du gouvernement italien, Giorgia Meloni, a dénoncé la récente décision de l’Espagne d’accorder la citoyenneté à plus de 500 000 immigrés irréguliers, estimant que cette annonce avait encouragé « le trafic d’êtres humains ». Cette critique a servi de prélude à une mesure sans précédent.

Le vice-Premier ministre italien et ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a déclaré que l’Italie procédait à la suspension temporaire de l’accord Schengen avec l’Espagne. Rappelons que depuis 1985, l’espace Schengen facilite la libre circulation des personnes entre les 29 pays de l’Union européenne tout en renforçant la coopération pour la gestion des frontières extérieures.

Selon Tajani, cette décision était « prévue par les traités et était devenue aujourd’hui inévitable » pour « protéger la sécurité de nos citoyens et défendre les frontières de l’Europe ». Bien qu’il ne soit pas techniquement possible d’exclure un pays de l’espace Schengen, il est tout à fait légal pour un État membre de rétablir des contrôles exceptionnels et temporaires à ses frontières.

Le ministère de l’Intérieur italien a précisé les modalités de cette mesure : l’Italie a fermé à l’Espagne ses points d’entrée maritimes et aériens, avec des contrôles « ciblés » ne concernant que les ressortissants non-européens arrivant d’Espagne. Cette suspension devait rester en vigueur pendant un mois à partir du samedi 1er août.

La mobilisation des frontières françaises et les positions internationales

La France a également réagi face à cette crise migratoire qui menace l’intégrité de l’espace Schengen. Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a annoncé « l’activation de la force d’intervention rapide pour des contrôles en profondeur » et a confirmé le renforcement des contrôles à la frontière espagnole. La France a multiplié par cinq le nombre de policiers et gendarmes dépêchés à la frontière franco-espagnole pour renforcer la sécurité.

Les Pays-Bas ont également pris position. Tom Berendsen, ministre des Affaires étrangères néerlandais, a déclaré que l’Europe comptait sur l’Espagne « pour faire ce qui est nécessaire afin de protéger les frontières extérieures de l’UE » et sur le Maroc « pour prendre également les mesures requises ».

Une instrumentalisation politique mondiale

Aux États-Unis, l’événement a été commenté à des fins de politique interne. Steven Cheung, directeur de la communication de la Maison Blanche, a affirmé que « heureusement que le président Trump a été élu pour que rien de tout cela ne puisse jamais se produire sous son autorité ».

Ces positions témoignent de la façon dont les crises migratoires sont devenues des enjeux géopolitiques majeurs instrumentalisés par les différentes tendances politiques mondiales.

Les enjeux systémiques et les failles de gouvernance

Cette crise révèle plusieurs failles structurelles dans la gestion des frontières et de la migration en Europe. L’espace Schengen, conçu pour faciliter la libre circulation au sein de l’Union européenne, se trouve confronté à une tension majeure entre les idéaux de mobilité et les impératifs de sécurité frontalière. La facilité avec laquelle une rumeur peut déclencher un afflux massif souligne la fragilité des contrôles migratoires face à la coordination organiques par les trafiquants et les réseaux sociaux.

L’absence d’une véritable politique européenne commune en matière de migration crée un vide que chaque État remplit selon ses intérêts politiques nationaux. La crise de Ceuta démontre que sans coordination robuste et solidarité entre les États membres, le système migratoire européen risque de se fragmenter progressivement sous la pression des crises récurrentes.

Benjamin Netanyahu and his son, Yair Netanyahu, have been calling for an invasion of Spain’s cities of Ceuta and Melilla by « Arabs and Muslims » since at least 2019. Netanyahu’s son wrote: « Dear Arabs and Muslims: Want to free occupied Arab Islamic lands? Here’s a good start! »… pic.twitter.com/UzuWaumJWm — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) July 31, 2026

Lo que ocurrió en Ceuta, España, no fue un acto migratorio; fue una invasión planeada por gobiernos fascistas (Marruecos, Israel y EEUU) para desestabilizar políticamente al gobierno español. No había mujeres ni niños, solo jóvenes varones trasladados en camiones a la frontera. pic.twitter.com/idT94p90A9 — Andrés 💪🕊 🍁 (@andres20ad) July 31, 2026