NGT : L’Europe légalise une nouvelle génération d’OGM

Le Parlement européen a définitivement adopté le 17 juin 2026 le règlement sur les « nouvelles techniques génomiques » (NGT), marquant un tournant majeur pour l’agriculture européenne.

Cette autorisation ouvre la porte à une nouvelle génération d’OGM capables de résister à la sécheresse et aux maladies, mais suscite des inquiétudes légitimes sur la privatisation du vivant et les risques environnementaux. Entre partisans de l’innovation technologique et défenseurs de l’agriculture traditionnelle, le débat divise le continent.

Qu’est-ce que les NGT et comment différencient-elles des OGM classiques ?

Les NGT, pour « nouvelles techniques génomiques », représentent une avancée significative dans le domaine de l’édition génomique végétale. Contrairement aux organismes génétiquement modifiés de première génération, qui impliquent l’introduction d’ADN étranger provenant d’espèces différentes, les NGT fonctionnent selon un principe radicalement différent.

Ces techniques permettent de modifier le génome d’une plante en utilisant exclusivement des gènes prélevés au sein de la même espèce. Par exemple, il sera désormais possible de rendre une tomate plus résistante aux pucerons en lui transmettant un gène issu d’une autre variété de tomate déjà naturellement résistante. Bien que techniquement des organismes génétiquement modifiés, les semences obtenues par NGT ne sont pas « transgéniques », une distinction capitale dans la réglementation européenne.

Les deux catégories de NGT et leurs autorisations différenciées

Le compromis négocié par la Commission européenne et les États membres a créé un système de classification en deux catégories. Les NGT de catégorie 1, soumises à un nombre limité de mutations naturelles, seront considérées comme équivalentes aux variétés conventionnelles et bénéficieront d’une déréglementation partielle. En revanche, les NGT résistantes aux herbicides ou produisant des insecticides ne seront pas autorisées sur le marché, au nom de la durabilité et de la protection de l’environnement.

Une autre restriction importante : aucune NGT ne sera admise dans l’agriculture biologique, créant ainsi une segmentation claire du marché agricole entre les productions utilisant ces technologies et celles adhérant aux cahiers des charges biologiques.

L’agriculture européenne face aux défis climatiques

Les partisans des NGT, parmi lesquels figurent les grandes organisations agricoles comme Copa-Cogeca et les principaux semenciers européens, mettent en avant un argument de compétitivité et d’adaptation au changement climatique. Ces nouvelles techniques génomiques pourraient accélérer considérablement la mise au point de variétés capables de tolérer les sécheresses intenses et les températures élevées, deux phénomènes de plus en plus fréquents en Europe.

Pour certains agriculteurs, notamment aux Antilles, les NGT représentent une solution concrète contre des menaces sanitaires existantes. C’est le cas des bananeraies, ravagées par la cercosporiose noire, un champignon dévastateur pour lequel les NGT pourraient offrir une résistance naturelle. Cette application pratique a d’ailleurs soutenu la mobilisation du secteur agricole pour l’adoption de cette réglementation.

Les défenseurs de cette approche soulignent également que l’Union européenne créerait un « modèle européen souverain » différent de celui des États-Unis ou du Brésil, avec des garanties spécifiques sur les techniques autorisées et une supervision étroite du secteur.

Inquiétudes environnementales et privatisation du vivant

À l’opposé du spectre politique, les critiques adressées aux NGT soulèvent des préoccupations fondamentales concernant la durabilité agricole et les enjeux de propriété intellectuelle. L’innocuité des NGT pour la santé humaine et l’environnement n’a pas été démocratiquement établie selon les opposants, qui réclament une traçabilité obligatoire et une interdiction de la brevetabilité du vivant.

Des syndicats agricoles comme la Confédération paysanne voient dans les NGT le « cheval de Troie » des grands groupes semenciers et agrochimiques. Leur crainte centrale concerne la monopolisation progressive des semences par quelques géants de l’agroindustrie, forçant les petites et moyennes entreprises semencières et les exploitants à payer des licences d’exploitation. Cette dynamique risquerait d’accélérer l’homogénéisation des cultures et de réduire la biodiversité agricole.

Les détracteurs soulignent que cette concentration du contrôle sur les ressources génétiques pourrait marginaliser les petits exploitants et réduire leur autonomie. Thomas Gibert, maraîcher en Haute-Vienne et porte-parole de la Confédération paysanne, parle d’un « risque majeur » de « privatisation » du vivant porté par le « lobby ultra-puissant de l’agroindustrie ».

Le processus décisionnel au Parlement européen

L’adoption du règlement NGT par le Parlement européen s’est déroulée le 17 juin 2026, avec le rejet systématique de tous les amendements proposés par les groupes écologiste et socialiste. Ces amendements visaient à imposer la traçabilité des NGT et à interdire leur brevetabilité, deux mesures défendues avec conviction par les formations de gauche et les Verts.

L’adoption du texte a bénéficié d’un large consensus politique allant des centristes de Renew à l’extrême droite du Parlement, en passant par le Parti populaire européen. Cette coalition hétéroclite montre que les NGT ont transcendé les clivages traditionnels, unissant les forces pro-compétitivité autour d’un projet technologique.

L’eurodéputé centriste Pascal Canfin a défendu cette position en affirmant que « nous avons créé un modèle européen souverain des nouvelles techniques génomiques qui servira nos agriculteurs », marquant l’ambition géopolitique de l’Europe face aux puissances agricoles mondiales.

Les évaluations scientifiques et le calendrier de mise en marché

L‘Autorité européenne de sécurité alimentaire (EFSA) s’était montrée favorable à l’approche de la Commission concernant l’autorisation des NGT. Cependant, d’autres acteurs scientifiques ont adopté une position plus prudente. L’agence sanitaire française, l’Anses, a préconisé en 2024 une évaluation « au cas par cas » des « risques sanitaires et environnementaux » avant toute mise sur le marché.

Cette divergence d’approches reflète l’absence de consensus scientifique complet sur les implications long terme des NGT. Contrairement à ce que pourrait laisser croire l’adoption rapide du règlement, plusieurs années s’écouleront avant que des aliments produits avec des NGT n’arrivent réellement dans les assiettes des consommateurs européens. Entre la phase de test des nouvelles variétés et leur commercialisation, le délai de mise en marché demeurera substantiel.

Equilibre entre innovation et prudence

La légalisation des NGT en Europe marque un tournant significatif dans la stratégie agricole continentale face aux défis du changement climatique et de la compétition mondiale. Cependant, ce tournant s’accompagne de tensions non résolues entre l’impératif technologique et les préoccupations légitimes concernant l’environnement, la santé et la concentration du pouvoir économique dans le secteur agroalimentaire.

L’enjeu réside désormais dans l’implémentation effective du règlement NGT. Les garanties introduites, notamment l’interdiction des NGT résistantes aux herbicides et leur exclusion de l’agriculture biologique, constituent des garde-fous importants. Néanmoins, la question de la traçabilité obligatoire reste controversée, avec des implications majeures pour la transparence envers les consommateurs et la protection des intérêts des petits agriculteurs.

Le succès ou l’échec de cette expérience européenne des NGT dépendra largement de la capacité des instances régulatoires à assurer un suivi rigoureux, d’une communication transparente avec les citoyens, et d’une adaptation continue des règles en fonction des données scientifiques émergentes. L’Europe s’est placée sur un chemin étroit entre l’innovation technologique nécessaire et la préservation des principes de précaution qui la caractérisent.

🚨 NON AU RETOUR DES OGM Depuis + de 30 ans, la Conf’ se bat contre les OGM et la privatisation du vivant par quelques multinationales. Aujourd’hui encore, nous sommes mobilisé·es devant le Parlement européen pour exiger le rejet de la déréglementation des #OGM / #NTG. pic.twitter.com/LYYyRfjFZU — Conf’ Paysanne (@ConfPaysanne) June 16, 2026