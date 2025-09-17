Grand Est : Voici le Guide fiscal frontalier 2025

Frontaliers Grand Est a le plaisir de vous annoncer la sortie de son nouveau Guide 2025 – Déclaration Fiscale pour les Frontaliers Franco-Luxembourgeois.

Destiné à tous les travailleurs résidant en France et employés au Luxembourg, ce guide gratuit est conçu comme un outil pratique et indispensable pour mieux comprendre les démarches fiscales et anticiper les obligations transfrontalières. Il est disponible en téléchargement immédiat ou en commande papier gratuite afin de rester accessible à tous.

Deux législations fiscales différentes

Chaque année, des dizaines de milliers de frontaliers résidant en France et travaillant au Luxembourg doivent jongler avec deux législations fiscales différentes. Entre règles complexes, formulaires spécifiques et évolutions réglementaires régulières, la période de déclaration est souvent source de doutes et de stress.

Pour répondre à ce besoin, Frontaliers Grand Est publie la nouvelle édition du Guide 2025 –Déclaration Fiscale pour les Frontaliers Franco-Luxembourgeois. Ce guide gratuit, disponible en téléchargement ou en version papier, a été conçu comme un outil pratique, clair et accessible, pour aider les frontaliers à mieux comprendre leurs obligations et préparer leur déclaration en toute sérénité.

Un repère utile pour tous les frontaliers

Le guide rappelle les principes fiscaux essentiels, détaille l’imposition au Luxembourg et en France, et accompagne pas à pas le lecteur dans le remplissage de sa déclaration. Il met également en lumière les points de vigilance, les possibilités de déductions ainsi que les évolutions législatives à connaître.

Destiné à l’ensemble des frontaliers – jeunes actifs, salariés expérimentés ou futurs retraités – le Guide 2025 se veut un compagnon à conserver chez soi pour avoir toutes les réponses à portée de main.

Gratuit et accessible à tous

Le guide est disponible gratuitement en ligne pour un accès immédiat, mais peut aussi être commandé en version papier afin de l’avoir sous la main au moment de compléter sa déclaration.

À télécharger ou commander gratuitement