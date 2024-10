La France face à une crise financière majeure

Alors que l’Assemblée nationale française traverse une période de turbulence sans précédent, les parallèles avec les crises financières passées – subprimes, Grèce, Chypre – deviennent de plus en plus inquiétants. Analyse des risques qui pèsent sur l’économie française selon l’économiste Marc Touati.

L’histoire se répète : des crises basées sur le déni

Les crises financières font partie intégrante du cycle économique, mais la France semble aujourd’hui répéter les erreurs qui ont conduit à la débâcle d’autres pays. De la crise des subprimes de 2008 à la crise grecque, le schéma est similaire : déni, faux-semblants et absence de réformes structurelles.

La dégradation inquiétante de la note française

L’agence Fitch a récemment dégradé la note de la France à A+, un signal d’alarme majeur. La dette publique française, qui atteint désormais, 112% du PIB, coûte plus cher à financer que celle du Portugal, un retournement de situation historique qui illustre la perte de confiance des marchés.

Les limites des solutions de facilité

La vente des réserves d’or (2436 tonnes) ne représenterait que 180 milliards d’euros, soit moins qu’un déficit annuel. Les participations de l’État dans les entreprises ou l’augmentation de la fiscalité ne constituent pas non plus des solutions viables, risquant même d’aggraver la situation.

Une crise politique qui aggrave la situation économique

Le chaos à l’Assemblée nationale, avec près de 200 amendements votés pour le budget 2025, dont certains prévoyaient une hausse massive de la fiscalité, reflète l’incapacité à prendre les mesures nécessaires. La dépense publique continue d’augmenter de 2,5 à 2,6% en valeur.

L’épargne des Français en danger ?

Face à ces risques, la question de la protection de l’épargne devient cruciale. Si l’État ne peut théoriquement pas ponctionner les comptes à l’étranger, la pression fiscale pourrait s’accentuer, poussant de plus en plus de Français à diversifier leurs placements hors de l’Hexagone.

La France semble aujourd’hui suivre une trajectoire dangereusement similaire à celle de la Grèce pré-crise, avec une dette publique incontrôlable et une gouvernance de plus en plus difficile. Sans réformes structurelles profondes et une réduction des dépenses publiques, le pays pourrait faire face à une crise majeure dans les mois à venir.