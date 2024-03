Femmes entrepreneuses, quels dispositifs pour vous accompagner ?

Vous êtes une femme et vous souhaitez vous lancer dans l’aventure entrepreneuriale ? Sachez que des dispositifs existent pour vous aider financièrement ou vous accompagner dans votre projet. On fait le point avec Bercy Infos.

Les aides financières destinées aux femmes pour créer ou reprendre une entreprise

La garantie ÉGALITÉ femmes

Mis en place par France Active, ce dispositif national remplace le FGIF (Fonds de garantie à l’initiative des femmes). Il permet de faciliter l’accès au crédit bancaire des femmes porteuses d’un projet de création, de reprise ou de développement d’entreprises.

La garantie couvre jusqu’à 80 % d’un emprunt bancaire dans la limite d’un montant de 50 000 €. Le prêt bancaire couvert par une garantie Égalité Femmes doit financer des investissements et/ou du besoin en fonds de roulement. Il a une durée maximale de sept ans.

En savoir plus sur la garantie Égalité femmes

Les prêts d’honneur

Les prêts d’honneur sont accordés sans demande de garantie personnelle ni intérêts par le réseau Initiative France ou par le Réseau Entreprendre. Ils permettent aux femmes entrepreneuses de renforcer leurs fonds propres et ainsi d’accéder plus facilement à des prêts plus importants. Sans remplacer l’emprunt, les prêts d’honneur permettent d’en simplifier la démarche grâce à un effet de levier.

Leur montant varie en fonction des projets, des besoins en fonds propres et des organismes sollicités :

Prêt d’honneur Initiative France : les prêts varient en règle générale de 3 000 à 50 000 euros.

Prêt d’honneur Réseau Entreprendre : les prêts varient en règle générale de 15 000 à 50 000 euros (30 000 à 90 000 euros pour les projets de développement structurant).En savoir plus sur les prêts d’honneur

Wom’energy : le programme d’entrepreneuriat au féminin

Le Réseau Entreprendre est un réseau d’accompagnement mixte composé d’hommes et de femmes engagés pour la création d’emploi sur le territoire.

Spécifiquement créé pour encourager l’entrepreneuriat au féminin, le programme Wom’energy a pour ambition de soutenir toutes les cheffes d’entreprise à tous les stades de développement et de croissance de leur projet.

En savoir plus sur le réseau Entreprendre et son programme Wom’energy

À savoir

Retrouvez les aides de l’État et des collectivités territoriales disponibles sur Entreprendre.service-public.fr

Retrouvez également toutes les aides disponibles sur le site dédié aides-entreprises.fr

Les dispositifs régionaux pour faciliter l’entrepreneuriat féminin

Depuis l’accord-cadre de 2012 pour l’entrepreneuriat féminin conclu entre l’État et la Caisse des dépôts, des plans d’action régionaux pour l’entreprenariat des femmes (PAR) se développent chaque année sur les territoires.

Ils s’appuient sur les services centraux et les associations d’aide à la création d’entreprises afin d’évaluer les outils et dispositifs les plus appropriés à chaque zone géographique.

Plus d’une vingtaine de régions ont déjà mis en place des plans d’action concrets pour soutenir la création-reprise d’entreprise par les femmes dans tous les secteurs, notamment l’industrie, le bâtiment, le numérique et l’innovation.

Renseignez vous directement auprès de votre mairie, auprès des chambres de commerce et d’industrie (CCI) ou encore des chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) près de chez vous.

Les événements dédiés à l’entrepreneuriat féminin

Les semaines de sensibilisation des jeunes à l’entrepreneuriat féminin

Les semaines de sensibilisation à l’entrepreneuriat des femmes est un événement porté par le ministère chargé de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. L’objectif est de sensibiliser les jeunes de 13 à 25 ans à la culture entrepreneuriale et la réussite au féminin.

La 12ᵉ édition des Semaines de sensibilisation des jeunes à l’entrepreneuriat féminin se déroulera du 11 au 29 mars 2024.

En savoir plus sur la semaine de sensibilisation des jeunes à l’entreprenariat féminin

La journée de la femme digitale

La journée de la femme digitale (JFD) est le rendez-vous féminin de l’innovation.

L’objectif : mettre à l’honneur les femmes cheffes d’entreprise ou occupant des postes de direction dans les nouvelles technologies.

Dans ce cadre, le prix les Margaret récompense chaque année la créativité, l’innovation et l’audace de femmes digitales en Europe et en Afrique.

En savoir plus sur la journée de la femme digitale

La journée des femmes entrepreneuses

La journée des femmes entrepreneuses est organisée chaque année en marge du Salon de la microentreprise (Salon SME), un événement ayant lieu à Paris et dédié aux dirigeants et créateurs de start-ups ou de TPE/PME.

La journée de la femme entrepreneuse propose durant une journée de nombreuses conférences et ateliers pour encourager et accompagner les femmes porteuses d’un projet.

En savoir plus sur le site du salon SME

Les autres dispositifs d’accompagnement pour les femmes entrepreneuses

Les incubateurs dédiés

Les incubateurs vous aident à vous lancer dans l’entreprenariat via par exemple du mentorat, des formations, la mise à disposition d’infrastructures, etc.

Pour ne citer que quelques exemples : Willa, Les Audacieuses, etc.

Les réseaux d’accompagnement

Ces réseaux vous accompagnent dans vos démarches, vous conseillent et vous aident à développer votre réseau professionnel, qui peut être l’un des freins rencontrés au lancement d’une activité.

Retrouvez la liste des principaux réseaux sur le site de Bpifrance

À savoir

Vous entreprenez depuis La Réunion ? Connaissez-vous le Réseau EFOIR : « Entreprendre au féminin, Océan indien – Réunion » ?

Cette association accompagne les femmes entrepreneuses basées dans cette région dans leurs projets de création ou de reprise d’entreprise. Pensé comme un réseau d’accompagnement et d’entraide, l’EFOIR agrège des cheffes d’entreprises qui partagent leur savoir et leur expérience. Le réseau EFOIR organise par ailleurs un concours – le prix Julie Mas – récompensant les meilleurs projets au féminin sur l’Île de la Réunion.

Les concours

Retrouvez la liste des principaux concours dédiés aux femmes entrepreneuses sur le site de Bpifrance