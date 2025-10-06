Le Nobel de médecine à trois chercheurs

Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell, Shimon Sakaguchi sont récompensés « pour leurs découvertes concernant la tolérance immunitaire périphérique ». Ils ont compris comment le système immunitaire est contrôlé.

Le puissant système immunitaire de l’organisme doit être régulé, sinon il risque d’attaquer nos propres organes. Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell et Shimon Sakaguchi ont reçu le prix Nobel de physiologie ou médecine 2025 pour leurs découvertes révolutionnaires concernant la tolérance immunitaire périphérique qui empêche le système immunitaire de nuire à l’organisme.

Les gardiens du système immunitaire

Chaque jour, notre système immunitaire nous protège contre des milliers de microbes différents qui tentent d’envahir notre organisme. Ceux-ci ont tous des apparences différentes, et beaucoup ont développé des similitudes avec les cellules humaines afin de se camoufler. Comment le système immunitaire détermine-t-il ce qu’il doit attaquer et ce qu’il doit défendre ?

Les lauréats ont identifié les gardiens du système immunitaire, les cellules T régulatrices, qui empêchent les cellules immunitaires d’attaquer notre propre organisme.

« Leurs découvertes ont été décisives pour notre compréhension du fonctionnement du système immunitaire et des raisons pour lesquelles nous ne développons pas tous des maladies auto-immunes graves », explique Olle Kämpe, président du comité Nobel.

Le gène Foxp3

Shimon Sakaguchi allait à contre-courant en 1995, lorsqu’il fit sa première découverte majeure. À l’époque, de nombreux chercheurs étaient convaincus que la tolérance immunitaire ne se développait que grâce à l’élimination des cellules immunitaires potentiellement dangereuses dans le thymus, par un processus appelé tolérance centrale. Sakaguchi démontra que le système immunitaire était plus complexe et découvrit une classe de cellules immunitaires jusqu’alors inconnue, qui protège l’organisme contre les maladies auto-immunes.

Mary Brunkow et Fred Ramsdell ont fait l’autre découverte majeure en 2001, lorsqu’ils ont présenté l’explication de la vulnérabilité particulière d’une souche spécifique de souris aux maladies auto-immunes. Ils ont découvert que ces souris présentaient une mutation dans un gène qu’ils ont nommé Foxp3. Ils ont également montré que des mutations dans l’équivalent humain de ce gène provoquent une maladie auto-immune grave, l’IPEX.

Lymphocytes T régulateurs

Deux ans plus tard, Shimon Sakaguchi a réussi à relier ces découvertes. Il a prouvé que le gène Foxp3 régit le développement des cellules qu’il avait identifiées en 1995. Ces cellules, désormais connues sous le nom de lymphocytes T régulateurs, surveillent les autres cellules immunitaires et veillent à ce que notre système immunitaire tolère nos propres tissus.

Les découvertes des lauréats ont donné naissance au domaine de la tolérance périphérique, stimulant le développement de traitements médicaux contre le cancer et les maladies auto-immunes. Cela pourrait également conduire à des transplantations plus réussies. Plusieurs de ces traitements font actuellement l’objet d’essais cliniques.