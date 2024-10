Le Nobel de médecine à deux chercheurs américains

Le prix Nobel de médecine 2024 attribué à Victor Ambros et Gary Ruvkun pour leurs travaux sur le micro ARNm.

Le prix Nobel de physiologie ou de médecine 2024 a été attribué conjointement à Victor Ambros et Gary Ruvkun « pour la découverte du microARN et son rôle dans la régulation post-transcriptionnelle des gènes ». En 1993, ils ont publié des résultats inattendus décrivant un nouveau niveau de régulation des gènes, qui s’est avéré très important et conservé tout au long de l’évolution.

« Un ver rond et discret »

Sur le réseau social X, l’Académie du Nobel écrit : « Les lauréats de médecine de cette année, Victor Ambros et Gary Ruvkun, ont étudié un ver rond relativement discret de 1 mm de long, C. elegans. Malgré sa petite taille, C. elegans possède de nombreux types de cellules spécialisées telles que des cellules nerveuses et musculaires que l’on trouve également chez des animaux plus grands et plus complexes, ce qui en fait un modèle utile pour étudier la manière dont les tissus se développent et mûrissent dans les organismes multicellulaires. Découvrez comment les recherches des lauréats de médecine 2024 sur C. elegans ont révélé une toute nouvelle dimension de la régulation des gènes.

