Covid-19 : le variant Frankenstein arrive !

Recrudescence des virus en septembre 2025 : un simple rhume ou le retour du Covid-19 ?

Avec l’arrivée de l’automne 2025, les virus saisonniers refont surface en France, portés par la baisse des températures. Rhumes, toux, maux de gorge et fièvre envahissent le quotidien, mais une question taraude : assiste-t-on à une nouvelle vague de Covid-19, marquée par l’émergence du variant « Frankenstein » ?

Une hausse des cas, mais pas d’alerte

Les symptômes grippaux se multiplient. Chez les médecins comme chez les pharmaciens, on constate que de nombreux patients présentent des syndromes grippaux, genre rhinopharyngite, fièvre, courbatures qui affectent particulièrement les personnes fragiles ou âgées.

Selon le bulletin OSCOUR de Santé Publique France du 17 septembre 2025, les passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 augmentent : +43 % chez les moins de 15 ans (+156 passages) et +29 % chez les adultes (+224 passages).

En Europe, le Centre européen de prévention et contrôle des maladies (ECDC) confirme une circulation généralisée du SARS-CoV-2.

Le variant « Frankenstein » sous surveillance

Un nouveau variant, nommé XFG ou « Frankenstein », domine en Europe avec 82 % des cas début septembre, selon l’ECDC. Malgré son nom évocateur, ce variant hybride n’a rien d’alarmant. Il se manifeste par une gorge sèche et irritée, accompagnée des symptômes habituels du Covid. Une campagne vaccinale pour protéger les plus vulnérables sera ouverte à partir du 14 octobre 2025 pour les plus de 65 ans, les immunodéprimés, les malades chroniques et les femmes enceintes.