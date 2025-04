Le CHRU de Nancy recrute et renouvelle son forum de l’emploi

Fort du succès rencontré lors de sa première édition, le CHRU de Nancy, premier employeur de la région, organise une nouvelle édition de son Forum de l’Emploi, le samedi 26 avril 2025, de 10h à 17h, dans le hall de l’Institut Louis Mathieu, sur le site des hôpitaux de Brabois.

Un forum pour découvrir les métiers proposés par le CHRU

Ce rendez-vous ouvert à tous permettra aux visiteurs de découvrir plus de 150 métiers essentiels au fonctionnement de l’hôpital, d’échanger avec les professionnels présents, et de mieux connaître les opportunités de carrière au sein de l’établissement.

Les 9 000 agents du Centre hospitalier régional universitaire de Nancy, jeunes diplômés et professionnels expérimentés, travaillent toutes et tous au service de la qualité et de la sécurité des soins apportés à la population lorraine. 150 secteurs de métiers assurent le fonctionnement de l’hôpital au quotidien : soin, médico-technique – rééducation, technique – travaux – nouvel hôpital, numérique – biomédical, logistique – développement durable, recherche et innovation et secteurs administratifs – secrétariat médical.

Le CHRU de Nancy invite le grand public à découvrir ces métiers et échanger avec les professionnels sur les conditions et l’environnement de travail au CHRU.

Rejoindre le CHRU de Nancy

En rejoignant le CHRU, les professionnels pourront bénéficier de nombreux avantages :

Un accompagnement tout au long de sa carrière : Formations continues et spécialisées/Mobilité interne et reconversion professionnelle/Encadrement : tutorat, coaching, compagnonnage/Accès aux études promotionnelles et contrats d’apprentissage,

Qualité de vie au travail : Télétravail et outils numériques modernes/Prise en charge des transports jusqu'à 75 %/Crèches hospitalières et restauration variée/Activités bien-être : Pilates, cardio-boxe, sophrologie/Accès à des avantages exclusifs (CGOS)

Toutes les offres d’emploi à pourvoir sont disponibles ici

Toutes les informations sur ce forum sont à retrouver ici

Infos pratiques : le stationnement sera gratuit pour les visiteurs au forum de l’emploi ce jour-là.