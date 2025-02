Un après-midi pour changer le regard sur l’obésité

À l’occasion de la Journée mondiale de l’obésité qui se tiendra le mardi 4 mars 2025, le Centre Spécialisé de l’Obésité (CSO) du CHRU de Nancy et la Ville de Nancy organisent un après-midi de sensibilisation et d’échanges à la Salle des fêtes de Gentilly.

L’événement se déroulera en deux temps. De 14h à 17h, un laboratoire d’idées réunira les professionnels concernés par cette pathologie pour réfléchir ensemble au parcours et à la prise en charge des personnes obèses. Puis, de 18h à 20h, une conférence intitulée « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’obésité, et plus ! » sera proposée au grand public. Animée par les professionnels de santé du CHRU de Nancy, elle permettra de mieux comprendre cette maladie encore trop souvent mal perçue.

Une mobilisation mondiale contre les préjugés

Une maladie méconnue

La Journée mondiale de l’obésité, célébrée chaque 4 mars, vise à sensibiliser l’opinion publique et à faire évoluer les mentalités en luttant contre les idées reçues. Malgré sa prévalence, l’obésité reste une maladie méconnue.

L’objectif de cette journée est multiple : briser les tabous, soutenir les personnes atteintes par cette maladie multifactorielle, encourager la recherche pour mieux comprendre ses causes et développer des traitements adaptés. En modifiant la perception de l’obésité dans la société, cette initiative contribue également à combattre la discrimination dont sont victimes les personnes obèses.

Une prise en charge multidimensionnelle au CHRU de Nancy

L’obésité est une pathologie complexe aux causes multiples et aux complications nombreuses. Sa prise en charge nécessite une évaluation fine et multidimensionnelle (médicale, nutritionnelle, psychologique) permettant un traitement personnalisé selon les besoins de chaque patient.

En tant que Centre Spécialisé de l’Obésité, le CHRU de Nancy assure une prise en charge pluridisciplinaire et de qualité de l’obésité sévère pour les patients lorrains. Il organise également la filière de soins régionale pour la rendre plus accessible, en collaboration avec le CSO du CHR Metz-Thionville.

À noter que l’obésité touche aujourd’hui 17% de la population française, tandis que près de 50% des Français sont en situation de surpoids.