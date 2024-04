« Covid long et effets indésirables du vaccin » : LE livre !

« Les mécanismes biologiques et les traitements prometteurs », un livre de Jean-Marc Sabatier directeur de recherche au CNRS et Estelle Fougères, journaliste scientifique, aux éditions Guy Trédaniel.

L’épidémie de SARS-CoV-2 a entraîné de nombreux défis pour les professionnels de la santé : le Covid long et les effets indésirables du vaccin anti-Covid-19.

Au début de la crise sanitaire, alors que la compréhension de la maladie à coronavirus patine, une nouvelle réalité émerge, s’étendant au-delà de l’infection aiguë initiale. Le Covid long, tel un labyrinthe médical, défie toute explication simple. Les patients atteints de cet état physiologique anormal endurent une variété de symptômes persistants, de la fatigue extrême aux troubles neurologiques, en passant par des problèmes respiratoires, cardiaques et gastriques. Malheureusement, les médecins, sont souvent perdus dans ce dédale de symptômes invalidants, cherchant désespérément des réponses et des solutions thérapeutiques.

Recrudescence des effets indésirables

Quelques mois plus tard, avec le lancement de la vaccination anti-Covid-19, les médecins doivent faire face à une recrudescence des effets indésirables liés à ce nouveau « vaccin » dont on sait qu’il ne protège ni de la contamination, ni des formes graves. Ces effets indésirables peuvent varier en intensité, allant de légers inconforts à des réactions très sévères, suscitant interrogations et inquiétudes.

Comprendre les symptômes

Or, comprendre les symptômes d’une maladie virale, ou les effets indésirables de la vaccination, implique de considérer l’ensemble du fonctionnement du corps humain et de ses systèmes physiologiques et immunitaires. Se focaliser uniquement sur le virus lui-même, ses mutations et ses variants, limite le chercheur dans sa compréhension des pathologies associées.

Ainsi, c’est en étudiant le fonctionnement du corps humain et ses systèmes physiologiques et immunitaires qu’il est possible de comprendre comment le virus est capable d’affecter l’organisme et comment il est combattu par celui-ci. Et pourquoi certaines personnes peuvent développer des symptômes plus graves que d’autres ou des pathologies spécifiques suite à une infection virale naturelle ou une injection vaccinale anti SARS-CoV-2.

Covid-19 : le ‘’vrai’’ responsable

Le « vrai » responsable de la covid-19 n’est pas directement le virus SARS-CoV-2 mais le dysfonctionnement du système rénine-angiotensine (SRA), un système physiologique (hormonal et enzymatique) présent dans tous les organes et tissus du corps humain qu’il pilote. La découverte du mode d’action atypique du virus a été vérifiée par différents groupes de recherche à travers le monde !

Le but de ce livre est de rendre une connaissance complexe compréhensible à la fois pour les professionnels de la santé et pour les patients. L’objectif est d’offrir des orientations en matière de soins pour les quelque deux millions de personnes touchées en France (17 millions de personnes en Europe, et officiellement 65 millions dans le monde) par les diverses pathologies de la covid-19, que ces pathologies résultent de l’infection par le virus, de la vaccination, ou d’une combinaison des deux.

« Covid long et effets indésirables du vaccin, les mécanismes biologiques et les traitements prometteurs » de Jean-Marc Sabatier, directeur de recherche au CNRS et Estelle Fougères, journaliste scientifique. Éditions Guy Trédaniel. 500 pages. 22 €

Sortie début mai 2024.

