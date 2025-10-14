La suspension de la réforme des retraites éloigne la censure

Dans son discours de politique générale devant les députés, le Premier ministre a annoncé qu’il proposera au Parlement dès cet automne de suspendre la réforme des retraites de 2023 jusqu’à l’élection présidentielle. Le PS crie « victoire ».

Objectifs budgétaires pour 2026

Le déficit public est fixé à 4,7 % du PIB dans le budget proposé pour 2026, avec l’objectif de passer « dans tous les cas » sous la barre des 5 % à la fin des discussions parlementaires. Le gouvernement vise également à tenir l’objectif de 5,4 % de déficit pour 2025.

Fiscalité et contribution des plus riches

Sébastien Lecornu a reconnu « des anomalies » dans la fiscalité des très grandes fortunes et souhaite « une contribution exceptionnelle » des Français les plus riches dans le prochain budget.

Mesures sociales

Le projet de budget de la Sécurité sociale prévoit un gel des pensions de retraite et des prestations sociales en 2026.

Ce discours intervient dans un contexte politique tendu, le gouvernement étant déjà menacé de censure et ne disposant pas de majorité à l’Assemblée nationale. Mais les députés socialistes se sont dits satisfaits de ces promesses dont ils avaient fait une ligne rouge.

« La suspension de la réforme des retraites est une victoire avant le blocage et l’abrogation », s’est félicité le socialiste Boris Vallaud, dans sa réponse au Premier ministre. « Nous voulions la garantie d’un débat loyal et ouvert. Vous nous en avez fait la promesse. Nous serons vigilants. »

Sébastien Lecornu ne sera donc probablement pas renversé.

🔴🇫🇷 ALERTE INFO | Sébastien Lecornu annonce la suspension de la réforme des retraites SOUS LES APPLAUDISSEMENTS du PS. Qui ne votera donc pas la censure. Le pacte du diable est acté et confirmé. pic.twitter.com/dTYvg5a5tv — Jon De Lorraine (@jon_delorraine) October 14, 2025

🔴🗣️ « M. Lecornu, votre présence devant nous est un affront à la démocratie. Votre nomination est l’aveu même de l’entêtement du Président. Vous trébucherez sur les mêmes causes qui ont valu la chute à vos prédécesseurs. Nous allons agrandir la brèche, jour après jour, lutte… pic.twitter.com/wHckXhtA7l — La France Insoumise à l’Assemblée nationale (@FiAssemblee) October 14, 2025