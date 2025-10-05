Le gouvernement Lecornu ne passera pas l’hiver

Du vrai foutage de gueule ! Vingt-six jours après sa nomination à l’hôtel de Matignon, le Premier ministre, Sébastien Lecornu présente enfin son gouvernement. Aucune rupture. On prend les mêmes et on continue.

Une seule exception et de taille : le grand retour de Bruno Lemaire à la Défense. Celui qui fut, sept années durant, ministre de l’Économie, qui est largement responsable du creusement de la dette publique, celui qui devait mettre l’économie russe sur les genoux bref, ce grand génie de la politique française a rejoint l’équipe gouvernementale. Une honte.

Critiques virulentes de l’opposition

L’extrême droite et la gauche rejettent massivement cette équipe ministérielle. Marine Le Pen dénonce un gouvernement « pathétique » et « à l’identique », ciblant particulièrement Bruno Le Maire aux Armées, qu’elle accuse d’avoir mis la France en faillite. Jean-Luc Mélenchon fustige un « cortège de revenants » composé à 80% de LR et anciens LR, tandis que le socialiste Boris Vallaud parle d' »obstination » macroniste menant au « chaos ». Marine Tondelier ironise avec un « Bravo les artistes ».

Une équipe de continuité

Ce gouvernement resserré de 18 ministres (paritaire) reconduit plusieurs poids lourds : Retailleau à l’Intérieur, Darmanin à la Justice, Borne à l’Éducation, Vautrin au Travail. Roland Lescure et Amélie de Montchalin héritent du défi budgétaire 2026. D’autres ministres délégués seront nommés la semaine prochaine.

Feu vert des Républicains

Les parlementaires LR ont « très largement » validé leur participation au gouvernement. Bruno Retailleau justifie ce choix pour éviter de « donner la main à la gauche » et le « chaos », malgré l’opposition de Laurent Wauquiez.

Le premier Conseil des ministres est prévu lundi, avec comme priorité l’adoption du budget 2025. Mardi, discours de politique générale. Censure ou pas ? On ne voit pas comment Sébastien Lecornu pourrait conserver son job. Quoi qu’il en soit, son avenir est limité. Il ne passera pas l’hiver.

Voici la composition du gouvernement, dans l’ordre protocolaire, avant la nomination attendue d’autres ministres dans les prochains jours.

Elisabeth Borne , ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

, ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Manuel Valls, ministre d’État, ministre des Outre-mer

ministre d’État, ministre des Outre-mer Gérald Darmanin, ministre d’État, garde des Sceaux, ministre de la Justice

ministre d’État, garde des Sceaux, ministre de la Justice Bruno Retailleau, ministre d’État, ministre de l’Intérieur

ministre d’État, ministre de l’Intérieur Bruno Le Maire, ministre d’État, ministre des Armées et des Anciens Combattants

ministre d’État, ministre des Armées et des Anciens Combattants Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités, des Familles, de l’Autonomie et des Personnes handicapées

ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités, des Familles, de l’Autonomie et des Personnes handicapées Rachida Dati, ministre de la Culture

ministre de la Culture Roland Lescure, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et énergétique

ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et énergétique Jean-Noël Barrot, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères

ministre de l’Europe et des Affaires étrangères Eric Woerth, ministre de l’Aménagement du territoire, de la Décentralisation et du Logement

ministre de l’Aménagement du territoire, de la Décentralisation et du Logement Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche

ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche Annie Genevard, ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics

ministre des Comptes publics Naïma Moutchou, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, de l’Intelligence artificielle et du Numérique

ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, de l’Intelligence artificielle et du Numérique Philippe Tabarot, ministre des Transports

ministre des Transports Marine Ferrari, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative

ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative Aurore Bergé, ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, porte-parole du gouvernement, rattachée au Premier ministre

ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, porte-parole du gouvernement, rattachée au Premier ministre Mathieu Lefèvre, ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, rattaché au Premier ministre