La démocratie outragée à l’Assemblée nationale

Yaël Braun-Pivet a été réélue présidente de l’Assemblée nationale au troisième tour de scrutin, avec un écart de 13 voix sur André Chassaigne (NFP). Heureusement, 17 ministres députés ont pu voter….

Il a fallu trois tours de scrutin, ce 18 juillet, pour que Yaël Braun-Pivet (Renaissance) soit réélue présidente de l’Assemblée nationale avec 220 voix contre André Chassaigne (PCF-Nouveau Front Populaire) 207 voix et Sébastien Chenu (Rassemblement National), 141 voix. La majorité relative était suffisante pour s’installer au perchoir.

Yaël Braun-Pivet en troisième position

Lors des deux premiers tours de scrutin, la majorité absolue était nécessaire. Six candidats étaient en lice au premier tour. Ont obtenu : André Chassaigne, 200 voix, Sébastien Chenu 142 voix, Yaël Braun-Pivet 124 voix, Philippe Juvin (LR) 48 voix, Naïma Moutchou (Horizons) 38 voix et Charles de Courson (Liot) 18 voix. La majorité absolue de 285 voix n’ayant pas été obtenue, un deuxième tour s’imposait.

Au deuxième tour, Philippe Juvin et Naïma Moutchou ont retiré leur candidature. Yaël Braun-Pivet est arrivée en tête avec 210 voix, suivie par André Chassaigne (202 voix) Sébastien Chenu (143) et Charles de Courson 12.

Des ministres députés

Ce scrutin exceptionnel à plus d’un titre aura été marqué par le vote des dix-sept ministres élus députés les 30 juin et 7 juillet. Une incongruité constitutionnelle comme nous l’avons déjà écrit. Gabriel Attal a même été élu le 13 juillet 2024 président du groupe Renaissance. Or, l’article 23 de la Constitution dispose que « les fonctions de membre du gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire. » C’est ce que l’on appelle la séparation des pouvoirs, l’exécutif et le législatif.

C’est donc grâce à cet apport de voix de l’exécutif que Yaël Braun-Pivet a été élue présidente de l’Assemblée. Mais il y a fort à parier que leur participation soit jugée inconstitutionnelle.

La France s’enfonce chaque jour un peu plus dans le chaos.

🔴 Séquence consternante à l’Assemblée nationale, où Agnès Pannier-Runacher, Mathilde Panot, entre autres, refusent toutes de serrer la main au jeune député RN de 22 ans, Flavien Termet. #DirectAN #Cnews pic.twitter.com/ZDe6YgqU8b — FranceUnie 🇫🇷 (@FranceSouvUnie) July 18, 2024