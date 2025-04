Carmaux (81) : Un référendum local pour la Paix

L’assemblée citoyenne locale « Agora Carmaux » lance une pétition afin d’obtenir l’organisation d’un référendum local symbolique posant la question : « Souhaitez-vous que Carmaux se déclare pacifiste et neutre ? »

Tandis que la paix est partout recherchée, les dirigeants nationaux, européens et de l’OTAN s’entêtent et deviennent des va-t-en-guerre. Le débat national est évité, la paix est ignorée, et les relations diplomatiques avec la Russie jetées aux oubliettes.

En mémoire de Jean-Jaurès

Par la loi 2023-703 du 1er aout 2023, et son décret d’application du 3 octobre 2024, le Parlement français autorise le Premier ministre de réquisitionner « toute personne » et ses biens pour faire la guerre.

Afin d’envoyer un signal fort, et en mémoire à Jean Jaurès, homme de paix, l’assemblée citoyenne locale (ACL) de Carmaux soutient la pétition pour l’organisation d’un référendum local sur ce sujet.

Ce statut pacifiste et neutre permet d’envoyer un signal symbolique fort à tout le pays, invitant le peuple français à recouvrer toute sa souveraineté et son indépendance.

Un marché de producteurs

L’ACL « Agora Carmaux » est une assemblée libre, a partisane, qui a pour objectif de coordonner les moyens collectifs pour répondre aux problèmes communs au plus grand nombre (nourriture, santé, accès au droit, isolement) et de permettre à tous les citoyens de participer directement à l’écriture de la Loi, dont la prochaine constitutionnelle, celle d’un État démocratique et non plus représentatif.

Dans ce contexte de souveraineté retrouvée, Agora Carmaux organise un marché des producteurs le dimanche 11 mai de 10h à 18h au parc du Candou.

En partenariat avec

Partage Coopération Occitanie

LA CONCORDE TV

Association Pour Une Constituante (APUC)

et Coalition Citoyenne