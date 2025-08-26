Meurthe-et-Moselle : extension de la situation d’alerte sècheresse

Compte tenu de la situation hydrologique et météorologique, le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé de placer la zone « Meuse aval et Chiers » en ALERTE sécheresse.

Les zones « Moselle amont et Meurthe » et « Moselle aval, Orne, Nied et Seille » du département sont déjà en alerte sécheresse depuis le 7 juillet 2025. L’intégralité du département de Meurthe-et-Moselle est ainsi placé au niveau d’ALERTE sécheresse.

Limitation des usages de l’eau

Depuis le début de l’année hydrologique en septembre 2024, le département a connu huit mois de déficit pluviométrique. Les cours d’eau présentent aujourd’hui des débits très faibles, dont 6 en situation d’assec, et les sols demeurent particulièrement secs. Les épisodes caniculaires ont aggravé la situation d’étiage des cours d’eau. Les faibles précipitations de ces derniers jours n’ont pas permis d’inverser la tendance.

Ce passage au niveau ALERTE fait l’objet d’un arrêté préfectoral précisant les mesures de limitation ou de suspension des usages de l’eau concernant l’ensemble des usagers de l’eau (collectivités, industriels, agriculteurs et particuliers) et sont proportionnées à l’intensité de la sécheresse.

Les services de l’État et les collectivités sont mobilisés pour faire respecter ces dispositions. Des contrôles peuvent être réalisés sur tout le territoire pour s’en assurer.

La situation d’ALERTE prévoit par exemple :

l’interdiction de lavage des véhicules hors des stations de lavage,

l’interdiction de remplissage des piscines privées et publiques sauf dérogations précisées au sein de l’arrêté de restriction,

l’interdiction de nettoyage des espaces extérieurs (voiries, terrasses, façades, toitures…) sauf par une entreprise de nettoyage professionnelle ou une collectivité,

l’interdiction d’arrosage des pelouses, jardins et potagers privés, espaces verts publics et terrains de sport de 10h00 à 18 h 00,

L’interdiction d’irrigation des cultures de 10h à 18h.

En plus de ces limitations provisoires, des mesures spécifiques sont prévues pour les industriels, les hydro électriciens et la navigation fluviale.

Quatre niveaux de sècheresse

Pour toute question ou signalement, le service « Environnement Risques Connaissance » de la Direction Départementale des Territoires (DDT) se tient à la disposition des usagers : ddt-secheresse@meurtheet-moselle.gouv.fr / 03.83.91.41.06

L’arrêté préfectoral fixant un cadre pour la mise en œuvre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau dans le département et accessible depuis le site Internet des services de l’État.

Des applications qui vous permettent de connaître facilement et en direct les restrictions qui s’imposent à vous en fonction de votre commune et de l’usage : EauSec54 et VigiEau.

Vous pouvez vous inscrire à la newsletter sécheresse pour recevoir en direct les informations sur les modifications des restrictions d’usage de l’eau en vigueur.

Il existe 4 niveaux de gestion de la sécheresse