Les avocats sensibilisent les collégiens à la liberté d’expression

Le 3 octobre prochain, le Conseil national des barreaux, en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, organise la 8ᵉ édition de la Journée du droit dans les collèges, dont la thématique portera, cette année, sur la liberté d’expression.

Depuis 2018, cet évènement mobilise chaque année des centaines d’avocats dans toute la France pour aller à la rencontre des élèves inscrits au collège. Leur mission : initier ces citoyens en devenir aux droits et devoirs qui fondent la vie démocratique et les aider à en comprendre les enjeux concrets.

Les chiffres clés de l’année 2024 :

600 avocats bénévoles mobilisés

400 établissements scolaires participants

« La Journée du droit dans les collèges est un moment précieux pour sensibiliser les collégiens à leurs droits et devoirs de citoyen. Cette année, en mettant à l’honneur la liberté d’expression, nous rappelons qu’il s’agit d’un droit fondamental, pilier de l’État de droit et de notre démocratie. Nous voulons que les adolescents en comprennent toute la valeur, afin que chacun d’entre eux puisse s’exprimer librement, de manière responsable et dans le respect d’autrui », explique Julie Couturier, présidente du Conseil national des barreaux.

