Le leasing social : une solution pour la mobilité durable

Le leasing social répond aux besoins de mobilité des ménages ayant un revenu modeste. Avec cette initiative, les inégalités d’accès aux locations de véhicules électriques sont réduites, ce qui contribue à l’effort de réduction des émissions de CO2.

Le leasing social : de quoi s’agit-il ?

Le leasing social constitue en une location longue durée à vocation sociale. Il permet aux ménages à faibles ressources de louer des automobiles neuves ou récentes, souvent électriques ou hybrides, à petit loyer. Cette alternative à l’achat classique est ainsi à la portée d’une partie de la population qui peine à s’offrir un véhicule moderne et propre en raison des prix.

Quels sont les avantages du leasing social ?

Le leasing social présente plusieurs atouts, à commencer par le fait de rendre accessible à tous la mobilité durable. Ce type de location longue durée peut proposer en option l’entretien et l’assurance, ce qui limite les coûts imprévus et facilite la gestion du budget familial. Le leasing social contribue également à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans une démarche de transition énergétique. Cette initiative promeut donc un modèle de mobilité plus respectueux de l’environnement.

Roole, un partenaire engagé auprès des automobilistes

Vous avez choisi de vous diriger vers un leasing social ? Roole.fr est un partenaire de choix pour vous accompagner avant et après la livraison de votre nouveau véhicule, en proposant de multiples services. Avec Roole.fr, il est possible, par exemple, de profiter d’initiatives solidaires pour passer son permis. Des garanties supplémentaires à l’assurance automobile principale comptent aussi parmi les services de l’organisation. Préservez l’environnement sans creuser votre budget avec le leasing social, et protégez-vous dans le même temps avec l’aide de Roole.fr.