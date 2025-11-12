La production mondiale de vin repart légèrement à la hausse en 2025

Après une année 2024 historiquement faible, la production mondiale de vin connaît un léger rebond. Selon les premières estimations publiées par l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV), la récolte 2025 devrait atteindre entre 228 et 235 millions d’hectolitres, soit une médiane de 232 millions d’hectolitres. Cette hausse de 3 % par rapport à l’an dernier reste toutefois inférieure de 7 % à la moyenne des cinq dernières années.

L’Italie confirme sa position de leader mondial

En tête du classement, l’Italie conserve son rang de premier producteur mondial, avec 47,3 millions d’hectolitres estimés pour 2025. Elle devance la France (35,9 millions d’hectolitres) et l’Espagne (29,4 millions d’hectolitres), qui complètent le trio traditionnel de tête.

Les États-Unis se maintiennent au quatrième rang, tandis que l’Australie, en nette reprise après la mauvaise récolte de 2024, retrouve sa cinquième place. L’Argentine, pour sa part, devient le premier producteur d’Amérique du Sud, occupant la sixième position mondiale.

Un marché globalement stable malgré les incertitudes

L’OIV souligne que, malgré des disparités régionales, le marché mondial du vin devrait rester équilibré en 2025. La croissance modérée de la production contribuerait à stabiliser les stocks, dans un contexte marqué par un ralentissement de la demande et des incertitudes économiques et commerciales persistantes.

Le rapport préliminaire, intitulé World Wine Production Outlook, est disponible sur le site de l’organisation. Les estimations seront affinées au fil des mois à mesure que les données consolidées seront disponibles. Les chiffres définitifs seront publiés au deuxième trimestre 2026, dans le rapport annuel State of the World Vine and Wine Sector.

L’OIV, référence mondiale du secteur vitivinicole

Créée il y a un siècle, l’Organisation internationale de la vigne et du vin est la principale instance scientifique et technique du secteur. Elle regroupe 51 États membres, représentant 90 % des surfaces viticoles mondiales, 88 % de la production et 75 % de la consommation de vin.

Plus de 500 experts y travaillent régulièrement pour élaborer des normes, recommandations et résolutions concernant la viticulture, l’œnologie, l’économie du vin et la santé des consommateurs.