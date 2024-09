Vosges : Les paysans font la fête à Dounoux

La Confédération paysanne des Vosges et ses amis organisent une fête paysanne ce 14 septembre, chemin de Loue à Dounoux, dans les Vosges.

Cette fête a pour objectif de célébrer et de promouvoir l’agriculture paysanne auprès du grand public à travers plusieurs animations : marché paysan, repas paysan, démonstrations de tonte de moutons et de chiens de troupeau. Une fête grand public.

Les problèmes agricoles sur la table

La Confédération s’adressera aussi au monde agricole, via une table-ronde et des interventions sur le revenu agricole et l’alimentation (locale, respectueuse de la Nature et des Hommes, de qualité…). Seront présentes la porte-parole nationale de la Confédération Paysanne, Laurence Marandola, et Lucile Leclair, autrice de livres sur l’industrialisation de l’agriculture.

Campagne électorale

Cette fête est aussi une invitation à partager un moment de convivialité et marquer le début de la campagne dans le cadre des élections professionnelles à la Chambre d’Agriculture, période clé dans les orientations politiques agricoles.

Un bal paysan et un dj set clôtureront la journée en musique.