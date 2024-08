Une rentrée à haut risque

L’économiste Marc Touati évoque dans cette vidéo les nombreux risques qui menacent la rentrée, en se concentrant principalement sur l’économie, l’emploi et l’épargne.

Il souligne trois principaux dangers : la situation en France, qui traverse une crise politique avec un impact économique potentiel grave, une récession mondiale affectant des pays comme les États-Unis et la Chine, et une inflation persistante qui pourrait entraîner une stagflation.

La crise politique et ses conséquences

La France est particulièrement concernée par une crise politique qui pourrait mener à un blocage de l’économie et exacerber les tensions au sein de la zone euro. Les autres risques incluent des dangers géopolitiques, la faillite d’entreprises majeures, et la possibilité d’une nouvelle pandémie. L’économiste met en garde contre ces menaces et suggère d’être très vigilant.

Car les conséquences d’une crise en France et dans la zone euro, concernent notamment une hausse des taux d’intérêt qui pourrait freiner l’activité économique, entraîner un krach boursier durable, et faire grimper la valeur des refuges comme l’or et le franc suisse. Si la zone euro s’effondre, l’euro pourrait chuter tandis que les prix du pétrole continueraient d’augmenter en raison des tensions géopolitiques.

L’économie reste menacée

La France est en danger de récession, ce qui pourrait aggraver le chômage. Malgré un léger rebond en août dû aux effets des Jeux Olympiques, l’économie française reste menacée, en particulier dans l’industrie, tandis que les services ont temporairement profité de l’événement. L’instabilité politique en France, l’incapacité à former un gouvernement et les tensions sur les marchés obligataires rendent la situation économique et sociale incertaine, augmentant les risques pour les mois à venir. La rentrée sera chaude.