La 20e Nuit européenne des musées à Nancy et dans le Grand Nancy

La prochaine Nuit européenne des musées aura lieu le samedi 18 mai 2024. Ce soir-là, de nombreux musées ouvriront gratuitement leurs portes en France et en Europe, de la tombée de la nuit jusqu’à minuit. Visites éclairées, parcours ludiques, projections, animations exceptionnelles donneront à vivre au public une expérience du musée à la fois conviviale et ludique.

Cette année marquera la 20e édition de l’événement. Depuis son lancement en 2005, la Nuit européenne des musées attire, chaque année, un public nombreux dans un nombre croissant de musées. Le succès auprès du jeune public s’est confirmé.

Pour cette 20e édition de la Nuit européenne des Musées, les musées de la Ville de Nancy s’habillent en Prada et proposent une programmation nocturne sur la thématique de la mode, sous toutes ses coutures. Au programme, concerts vintage, danse sur tissu aérien, ateliers de broderie, parcours thématique sur l’histoire de la mode, visites décousues…

D’un musée à l’autre

Au Musée de l’Ecole de Nancy

36-38 rue du Sergent Blandan à Nancy. En continu de 20h à minuit

A 20h30, 21h30, 22h30 et 23h (30 minutes)

Tout public

Laissez votre nez vous guider à travers les œuvres du musée lors d’une visite parfumée.

Animé par Lucie Roitel (Turcou)

De 20h à 23h

A partir de 12 ans

Initiation aux techniques de base de la broderie autour des collections du Musée de l’Ecole de Nancy.

Venez découvrir les architectures tissées des élèves de la classe CHAAP de 5e du collège La Plante Gribé de Pagny-sur-Moselle.

3 Place Stanislas, Nancy

En continu de 20h à minuit

A 20h, 20h30, 21h, 21h30, 22h, 22h30 et 23h (5 minutes)

Tout public

Appréciez les collections du musée sous un angle complètement inattendu, à travers des capsules immersives.

de 20h à minuit

Tout public

La mode vintage est la tendance qui fait du bien à la planète. Venez-vous inspirer des personnages des œuvres à travers un parcours inédit

A 20h et 21h

Public adolescent et adulte

Venez découvrir la nouvelle exposition temporaire en compagnie de la directrice du musée Susana Gállego Cuesta.

De 20h à minuit

A partir de 4 ans

La nuit dernière, un vol de bijoux a été orchestré au musée. Gardez les yeux ouverts et retrouvez les différents accessoires perdus par notre fashionista napolitaine.

Par la compagnie Le Mémô

A 20h30, 21h30 et 22h30 (15 minutes)

Tout public

Laissez-vous aller à la rêverie avec ce duo de danseuses évoluant entre ciel et terre.

de 20h à minuit

A partir de 5 ans

Venez créer des coiffes en papier aux formes extravagantes dignes des plus grands défilés de la haute-couture.

De 20h à minuit

Sur le tapis rouge du Musée des Beaux-Arts, prenez la pose et révélez votre style lors de cette soirée placée sous le signe de la mode.

1 Rue Louis Majorelle

En continu de 20h à minuit

De 20h à minuit

Tout public

Ce soir, Monsieur et Madame Majorelle vous accueillent dans leur majestueuse Villa pour vous en dévoiler tous les secrets

par Candy Swing

A 20h30, 21h30 et 22h30 (30 minutes)

Tout public

La mode et l’ambiance des années 20 s’invitent à la Villa grâce au trio de musiciens Candy Swing !

66 Grande Rue, Nancy

En continu de 20h à minuit

A 20h15, 21h15, 22h15 et 23h15 (30 minutes)

Tout public

Une envie de voyage temporel ? Découvrez la plus ancienne église de Nancy à la tombée de la nuit, revêtue pour l’occasion de ses plus belles couleurs

De 20h à minuit

A partir de 6 ans

Les habitants des Cordeliers retrouvent un peu de couleurs avec cet atelier de broderie pour petits et grands.

34 Rue Sainte-Catherine, Nancy

Ouverture de 20h à minuit

L’Atlas de la biodiversité est une démarche d’inventaire des milieux et espèces présents sur un territoire donné en faveur de la valorisation et de la préservation du patrimoine naturel. Le Muséum-Aquarium souhaite mettre en avant, à l’occasion de la 20ème Nuit européenne des musées, la richesse de la biodiversité présente sur le territoire du Grand Nancy et les acteurs qui participent à sa préservation. Sous l’eau, sous terre, dans les prairies ou dans les airs, le public est invité à découvrir les vies incroyables de la faune et de la flore lorraines !

Sous terre

À la découverte de la biodiversité des sols

Avec l’association SOL & CO

L’humain utilise pleinement les sols, tous les jours, à chaque seconde, mais a-t-il pris le temps d’observer cet écosystème fragile avec toute la biodiversité invisible qui y vit ? Venez découvrir des images et anecdotes présentant ce monde merveilleux au côté d’Apolline Auclerc, scientifique naturaliste. En continu de 20h à minuit.

La biodiversité souterraine

avec L’Atelier vert

Que se passe-t-il sous la surface du sol ? Des galeries de petits mammifères aux décomposeurs en passant par les terriers de blaireaux, apprenez pourquoi beaucoup de petites bêtes préfèrent l’obscurité et la terre aux agitations de la surface. En continu de 20h à minuit.

Ateliers scientifiques – Les insectes nécrophages

Avec l’équipe de médiation

Les réservoirs de biodiversité se trouvent partout autour de nous… même à des endroits peu engageants ! Venez découvrir la petite faune des cadavres à travers un focus sur les insectes nécrophages en lien avec notre exposition temporaire « mort ». Tout public. En continu de 20h à minuit.

Dans l’eau

Découverte de la biodiversité des étangs de Lorraine

avec le Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine (CENL)

À quoi servent nos étangs et quelles interactions existent dans ce milieu naturel ? Au moyen de maquette, puzzles, photos et vidéos, tentez de reconnaître les poissons de nos étangs et la faune environnante. Des activités qui permettront de mieux comprendre le rôle essentiel de ces écosystèmes et la nécessité de protéger les étangs historiques de Lorraine. En continu de 20h à minuit. Tout public.

Kamishibaï

Avec le Conservatoire d’Espaces naturels de Lorraine (CENL)

4 séances entre 20h et 22h. Tout public

Grâce à un théâtre de papier issu de la tradition japonaise, un médiateur du CENL vous conte la vie dans les étangs.

Avec le Centre Permanent d’Initiatives Pour l’Environnement Nancy (CPIE) de Nancy Champenoux

Vous voulez en apprendre davantage sur la vie des grenouilles et des crapauds? Nous vous proposons de faire connaissance en particulier avec les salamandres et tritons au travers d’autres jeux d’observation, figurines et clés d’identification. Une approche ludique et originale pour devenir presque incollable sur les amphibiens présents en Lorraine ! Tout public. En continu de 20h à minuit

Dans les airs

Les oiseaux des jardins

Avec l’équipe de médiation.

À l’aide des riches collections du Muséum-Aquarium de Nancy, venez faire connaissance avec les oiseaux qui peuplent les jardins et animent les matins de printemps ! Ce sera également l’occasion de découvrir un programme de sciences participatives auquel nous pouvons tous prendre part. Tout public. En continu de 20h à minuit.

Grand Nancy, terre de pollinisateurs

Avec Terre de pollinisateurs et le Laboratoire Agronomie et Environnement

Vous êtes curieux de connaître les pollinisateurs de la Métropole ? Venez apprendre en vous amusant avec des jeux pour enfants, Memory, Qui est-ce ? Puzzle et des quiz pour adultes. Tout public. En continu de 20h à minuit.

Dans les prairies

À la découverte de la biodiversité domestique

Avec l’Association Chèvre de Lorraine

À travers l’exemple de la Chèvre de Lorraine et des activités ludiques, venez découvrir l’étonnante biodiversité domestique. Tout public. En continu de 20h à minuit.

Apprenti botaniste – La flore du Grand Nancy

Avec le Jardin Botanique Jean-Marie Pelt

Deux ateliers pour s’initier à l’identification des plantes et tester ses connaissances sur les plantes sauvages du territoire métropolitain : « la clé des champs » s’initier à l’identification des plantes à l’aide d’une clé simplifiée et le Bota Quizz, tester ses connaissances sur les plantes sauvages du territoire métropolitain. Tout public. En continu de 20h à minuit.

Au Jardin Botanique Jean-Marie Pelt

100 Rue du Jardin-Botanique, Villers-lès-Nancy

Ouverture de 20h à minuit

De 20h à 22h : ateliers autour de la forêt

De 22h à minuit : visite commentée à la lampe de poche dans l’arboretum

Une immersion dans la forêt, grâce à un parcours et des animations dans l’arboretum, pour découvrir des arbres du monde entier.

Jardin sonore

L’association Kontakt prod vous fait découvrir les joyaux de notre patrimoine à travers ses voyages musicaux. En s’installant au jardin botanique, Kontakt Prod crée une ambiance musicale sur mesure. Des sonorités rondes et envoûtantes vous accompagnent tout au long de cet événement nocturne.

Ouverture des serres tropicales

Les serres tropicales sont accessibles toute la soirée. L’occasion de se plonger dans cet atmosphère magique sous un autre éclairage et de visiter l’exposition « Le chocolat, merveille des tropiques ? ».

Au Féru des Sciences

1, Avenue du Général de Gaulle, Jarville-la-Malgrange

En continu de 18h à 21h.

A 19h et 20h. Public adolescents et adultes.

Le parcours vous invite à la découverte du fer à travers la présentation d’œuvres, de maquettes, de photographies et d’illustrations scientifiques. De son extraction à sa transformation, des méthodes artisanales au passage à l’ère industrielle, sans oublier la dimension sociale de la sidérurgie en Lorraine, vous comprendrez toute l’évolution. Sans réservation.

Au Château de Montaigu

Rue de l’Ermitage, Laneuveville-devant-Nancy

Ouverture de 17h à 21h

Visite commentées à 17h, 18h, 19h et 20h. Public adolescents et adultes.

Venez explorer la demeure de prestige des Salin en suivant un parcours commenté ! Pénétrez dans le vestibule pour une présentation des lieux, découvrez la salle de musique pour une première mise en bouche avant d’entrer dans la salle à manger, puis un cigare dans le grand salon et un digestif dans le salon vert pour finir ! Retracez la vie de ce lieu unique puis découvrez l’intérêt du maitre des lieux pour l’archéologie et l’art du Moyen-âge et de la Renaissance. Une plongée intime dans cette Maison des Illustres et dans la passion des arts décoratifs de ses propriétaires. Sans réservation.