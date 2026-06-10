Les principaux événements de la journée

Suivez l’actu de ce mercredi 10 juin 2026 avec infodujour.fr

🚆 Grève nationale à la SNCF

Une grève nationale des cheminots perturbe fortement le trafic ferroviaire. Les TGV, TER, Transilien et certaines lignes RER connaissent des suppressions et retards importants. Les principaux syndicats de la SNCF sont mobilisés.

🏎️ Début des 24 Heures du Mans

Les festivités et les premières activités officielles des 24 Heures du Mans 2026 commencent aujourd’hui. La célèbre course d’endurance se déroule du 10 au 14 juin et attire des équipes et spectateurs du monde entier.

🎭 Saison culturelle et festivals

De nombreux événements culturels sont en cours partout en France : les Nuits de Fourvière à Lyon, le Festival de Saint-Denis, le D-Day Festival Normandie, le Festival d’Anjou et plusieurs manifestations liées au patrimoine et à la littérature.

📋 Mesures entrant en vigueur en juin

Le gouvernement poursuit la mise en œuvre de plusieurs mesures annoncées pour juin 2026 : aides carburant, renforcement des aides aux véhicules électriques professionnels et nouvelles règles d’étiquetage alimentaire qui entreront en vigueur dans les prochains jours.

🌍 Monde

⚽ Derniers préparatifs avant la Coupe du monde 2026

La Coupe du monde de football organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada est imminente. Les cérémonies d’ouverture et les événements promotionnels se multiplient, notamment à Los Angeles. Cette édition est la première à réunir 48 équipes nationales.

🌐 Tensions persistantes au Moyen-Orient

Les développements liés à la crise autour de l’Iran et du détroit d’Ormuz continuent de dominer l’actualité internationale. Plusieurs incidents militaires et diplomatiques sont signalés dans la région, tandis que des discussions se poursuivent autour d’un apaisement du conflit.

⛽ Importance stratégique du détroit d’Ormuz

Les questions de sécurité maritime et de circulation des pétroliers restent au centre des préoccupations internationales, avec des conséquences potentielles sur les marchés énergétiques mondiaux.

✝️ Barcelone : événement majeur à la Sagrada Família

Le pape Pope Leo XIV participe aujourd’hui aux célébrations liées à la tour de Jésus de la Sagrada Família, dans le cadre du centenaire de la mort d’Antoni Gaudí.

À surveiller dans les prochains jours

Coup d’envoi de la Coupe du monde 2026 .

. Préparatifs du sommet du G7 qui doit se tenir à Évian-les-Bains plus tard en juin.

Évolution de la mobilisation à la SNCF et impact sur les transports en France.