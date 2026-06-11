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Les principaux événements de la journée

- 08:22

Voici un aperçu des événements marquants de ce jeudi 11 juin 2026, en France et dans le monde.

Abeille pollinisation
Pollinisation par les abeilles (Christels public domain Pixnio)

En France

Sommet du B7 à Paris

Le sommet du B7 (les organisations patronales des pays du G7) se tient les 10 et 11 juin à Paris. Il prépare des recommandations destinées aux chefs d’État du G7, qui se réuniront quelques jours plus tard à Évian. Les discussions portent notamment sur les tensions géopolitiques, la transition énergétique et la compétitivité économique.

APIdays 2026

Les APIdays, journées nationales consacrées aux abeilles et à la biodiversité, débutent aujourd’hui partout en France sous le thème « Ensemble, faisons butiner la planète ».

Vie culturelle

Parmi les grands rendez-vous du jour :

  •  Concert de David Guetta au Stade de France.
  • Nombreux festivals et manifestations culturelles en cours à Paris et dans les régions.

Dans le monde

Coup d’envoi de la Coupe du monde de football 2026

C’est l’événement sportif majeur de la journée : la Coupe du monde de football 2026 débute aujourd’hui. Pour la première fois, le tournoi est organisé conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, avec 48 équipes participantes.

Tensions géopolitiques et marchés financiers

Les marchés mondiaux restent préoccupés par les tensions au Moyen-Orient, notamment autour de l’Iran et des intérêts américains dans la région. Ces inquiétudes contribuent à une hausse des prix du pétrole et à une nervosité des investisseurs.

Économie mondiale

Les investisseurs surveillent également :

  • les décisions de politique monétaire en Europe ;
  • l’inflation américaine ;
  • les évolutions des grands groupes technologiques et du secteur de l’intelligence artificielle.
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