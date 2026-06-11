Les principaux événements de la journée

Voici un aperçu des événements marquants de ce jeudi 11 juin 2026, en France et dans le monde.

En France

Sommet du B7 à Paris

Le sommet du B7 (les organisations patronales des pays du G7) se tient les 10 et 11 juin à Paris. Il prépare des recommandations destinées aux chefs d’État du G7, qui se réuniront quelques jours plus tard à Évian. Les discussions portent notamment sur les tensions géopolitiques, la transition énergétique et la compétitivité économique.

APIdays 2026

Les APIdays, journées nationales consacrées aux abeilles et à la biodiversité, débutent aujourd’hui partout en France sous le thème « Ensemble, faisons butiner la planète ».

Vie culturelle

Parmi les grands rendez-vous du jour :

Concert de David Guetta au Stade de France.

Nombreux festivals et manifestations culturelles en cours à Paris et dans les régions.

Dans le monde

Coup d’envoi de la Coupe du monde de football 2026

C’est l’événement sportif majeur de la journée : la Coupe du monde de football 2026 débute aujourd’hui. Pour la première fois, le tournoi est organisé conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, avec 48 équipes participantes.

Tensions géopolitiques et marchés financiers

Les marchés mondiaux restent préoccupés par les tensions au Moyen-Orient, notamment autour de l’Iran et des intérêts américains dans la région. Ces inquiétudes contribuent à une hausse des prix du pétrole et à une nervosité des investisseurs.

Économie mondiale

Les investisseurs surveillent également :