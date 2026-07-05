Lettre de Juin 2026 : Gaïa et la folie des peuples

Nous publions régulièrement, sous la plume de Gilles Voydeville, l’excellente correspondance entre deux planètes, Gaïa, notre Terre et Aurore Kepler 452 b dans la constellation du Cygne. Aujourd’hui, Gaïa est terrifiée par la folie des peuples qui sacrifient leurs enfants pour des fantasmes de domination.

Par Gilles Voydeville

Ma chère Aurore,

Les peuples

Je frémis chaque matin et c’est sans fin car mes matins ne cessent d’éclore à la lisière de l’aube qui dessine son arc gracile sur mon globe adoré.

Mais je souffre terriblement. J’ai trop besoin de ta compassion, de tes pensées, de tes conseils. Ils me sont indispensables car mes charmants petits êtres humains sont de plus en plus irresponsables, inconséquents, cruels et meurtriers.

Un historien Juif et Américain – Omer Bartov spécialiste de la Shoah – vient de publier « Israël, une course vers l’abîme ». Il n’hésite pas à dénommer « génocide » cette guerre que le peuple d’Israël mène contre le peuple palestinien. Il interpelle les gouvernements étrangers qui ne le dénoncent pas. Le 7 octobre 2023, le Hamas a commis en Israël un horrible massacre qui est en cours de qualification par la CPI. En retour au nom du peuple d’Israël et de sa survie, Tsahal a occupé les territoires de Gaza, une partie du Liban, des franges de la Syrie et maintenant elle bombarde l’Iran. Elle a détruit des centaines de villages, des villes, massacré sans vraiment discerner les civils des militaires, rendu les conditions d’existence des peuples ennemis épouvantables, les privant de maisons, d’abris, les exposant aux missiles et aux fusils, leur infligeant des deuils innombrables et les privant d’avenir.

Ma chère Aurore, il m’est très difficile d’aimer mes peuples

Au vingtième siècle, « das Volk » le peuple aryen, élu, invoqué par le troisième Reich a perpètré le Génocide du peuple juif et causé un nombre incalculable de victimes.

Celui qui a subi l’Exode d’Égypte (- XVème), deux déportations à Babylone (- 597, – 586) avant le retour sur la terre promise (- 539), l’exil vers l’Europe du fait de l’interdiction faite aux Juifs par l’empereur Hadrien (136) de résider à Jérusalem, l’expulsion d’Espagne par décret des rois catholiques (XVIème), et ce Génocide qui a failli le faire disparaître au XXème siècle, ce peuple lui-même court vers l’abîme de la vengeance. Mes petits êtres humains peuvent être charmants à titre individuel, mais que dire de leurs comportements quand ils se sentent peuple, se proclament peuple, se constituent peuple ? On a l’impression que ce mot « peuple » inclut « survie » donc des actes désespérés mais justifiés par le droit à exister.

En 1994 au Rwanda le peuple Tutsi a été massacré par les extrémistes du peuple Hutu. Aujourd’hui le gouvernement Tutsi gouverne le Rwanda et soutient en République Démocratique du Congo le M 23 contre les Forces Démocratiques du Rwanda liées aux Hutus génocidaires. Les exécutions sommaires, disparitions, enlèvements, viols, recrutement d’enfants soldats, toutes choses qui pourraient s’apparenter à un génocide sont acceptées sinon couvertes de fait par le gouvernement Tutsi.

Il n’y a pas de peuple sage

La souffrance passée ne leur apporte ni la mesure, ni la compassion, ni la clémence, ni la raison.

Au nom de son peuple sacralisé, l’être humain fait subir à l’autre les pires tortures. Ce que la morale n’autorise pas aux individus, elle l’accorde aux armées du peuple. Je crois sincèrement que tant que mes charmants petits êtres humains se revendiqueront peuples, ils se bâteront.

Que dire des peuples russe, américain, juif ?

Ils sont impérialistes, expansionnistes. Ils veulent gagner de la terre, des marchés, de l’influence. Leur quête est infinie. Ces peuples sacrifient leurs enfants pour des fantasmes de domination et de rédemption. Ils suppriment ceux des autres pour éviter la submersion.

Les peuples n’ont pas de conscience

Celle de leurs individus se perd quand ils se pensent peuple, quand la masse grégaire se sent devenir puissante et se laisse fanatiser par des tribuns inconséquents. Le désir d’hégémonie croît avec le nombre d’individus en réunion qui se sentent invincibles dans les grandes manifestations sans comprendre qu’il y a les mêmes en face d’eux… La guerre n’est qu’un avatar populiste.

Il n’y a pas de peuple heureux.

Il n’y a que des êtres humains malheureux qui se laissent conter des histoires d’élection ou de paradis retrouvé pour faire passer la pilule de l’amère vie et de l’ennui.

Il n’y a que des démagogues qui haranguent les foules pour reconquérir les terres ancestrales où coulait le miel et paissaient les troupeaux gras.

Il n’y a que des prêcheurs d’un au-delà merveilleux dont jamais personne n’est revenu pour en conter les délices.

Il n’y a que des deuils éternels, des vies fauchées, des membres amputés, des gueules cassées et des remords d’avoir porté le glaive sur les cous innocents.

Au nom du peuple, il n’y a que des joies furtives d’avoir terrassé son ennemi, possédé sa femme et écrasé ses enfants.

Au nom du peuple, il n’y a que domination des mâles mal élevés par leurs mères qui les voulaient rois et par leurs pères qui les voulaient invincibles.

Au nom du peuple permet de se regarder en face en commettant les crimes en son nom.

Au nom du Peuple, tout est permis, autorisé, encouragé, récompensé, vénéré…

Heureusement le peuple européen n’existe pas.

C’est une chance ! Mais l’inconvénient pour les instances européennes, c’est d’obtenir l’assentiment de tous les pays. La fibre nationaliste ne peut pas être excitée. Les moteurs de l’adhésion doivent se montrer adaptés, performants et convaincants. L’Europe suscite encore un certain rejet, mais elle a le mérite de gommer progressivement les références nationalistes ; surtout celles des partis dits d’extrême droite qui sont les restes du vivier qui a tant fait de morts.

Moi Gaïa, je déclare solennellement les peuples indésirables et l’humanité seule entité responsable du bien-être de chaque individu charmant. Ainsi sera ma terre. Elle ne sera pas celle des peuples vengeurs et maudits. Je leur réserve une sixième extinction si leur raison ne reprend pas l’avantage sur leurs passions tristes et morbides.

Je t’enlace

Ta Gaïa