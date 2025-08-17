Lettre d’août 2025 : le jugement d’Aurore Kepler sur la Palestine

Nous publions chaque mois, sous la plume de Gilles Voydeville, l’excellente correspondance entre deux planètes, Gaïa, notre Terre et Aurore Kepler 452 b dans la constellation du Cygne. Aujourd’hui, Aurore constate que « le gouvernement israélien continue à tuer des Palestiniens innocents et profite de l’histoire du peuple juif pour accuser d’antisémitisme quiconque va contre sa politique de nettoyage ethnique ».

Lettre du mois des Terres Brûlées sur Kepler

Lettre d’août 2025 sur Gaïa

Ma chère Gaïa,

J’ai eu grand plaisir à te lire et si je ne te répondais pas, c’était l’immense occupation générée par mes tâches qui m’empêchait de le faire. Mes Ovoïdes du pays des Deux Lunes ont en effet déclaré la guerre au Pays de Cocagne et si chez moi les armes sont rudimentaires, la déclaration n’en trahit pas moins un esprit belliqueux qui m’étonne et m’inquiète. Leur dirigeante, ma petite Utula cherche par cet artifice à se maintenir au pouvoir ce qui est bien naturel, dirais-je, si l’on se réfère à cette habitude bien partagée dans notre espace commun. Car elle a été mise en minorité pour n’avoir pas assez vite légiféré sur les relations entre personnes du même sexe, juste après celles des hétérosexuels.

Elle cherche donc à fédérer sur un autre terrain.

Après la promulgation il y a deux ans, tu t’en souviens certainement, de cette loi sur les relations hétérosexuelles nécessitant un consentement écrit préalable, un grand nombre d’élus s’étonnaient que les relations homosexuelles ne soient pas régulées surtout quand elles étaient imposées aux plus jeunes. Car, par exemple dans les écoles certaines enseignantes profitaient de leur ascendance sur les élèves pour les inciter à des pratiques réprouvées par la morale mais pas encore légalement. Plusieurs petites Ovoïdettes ont dénoncé ces faits assez gênants : pour obtenir de bonnes notes, elles devaient lécher le bas orifice des enseignantes dans les intercours. Et les jeunes mâles devaient se mettre en position de réceptacle simulant la poche des femelles pour que leurs enseignants homophiles puissent se jeter dedans. C’est donc une affaire sensible que l’opposition a utilisée en arguant du fait que cette loi aurait dû suivre immédiatement l’autre.

Et que si ça n’avait pas été le cas, c’était pour protéger la présidente qui avait fort à se reprocher de ce bas-côté-là.

Bref, les nuages s’amoncelaient au-dessus de sa fonction et pour faire oublier ses pratiques et son manquement, elle n’a rien trouvé de mieux que de mobiliser le peuple sur une intrusion territoriale. Elle concerne l’une des dix-huit îles de son état où l’on avait aperçu des habitants du pays de Cocagne s’aventurer à chasser en terre étrangère ces petites merveilles graciles et soyeuses que sont mes petits chevroïdes.

Les bombardiers n’existent pas

Je déplore donc que ces deux pays se préparent à un affrontement. Ici il n’y a heureusement pas d’aviation car la téléportation suffit pour voyager. L’avantage c’est que les bombardiers n’existent pas non plus. Et les armes sont assez rudimentaires, des lances, des flèches, les pires étant les orgues javelins qui sont des chariots munis de rampes de javelots qui sont d’habitudes utilisés pour chasser mes sixpèdes argentés. Mais j’espère encore désamorcer ce conflit car les horreurs n’ont pas attendu la sophistication des armes pour s’instituer.

La Palestine

Afin de mettre un terme à l’un de tes horribles conflits, tu me parlais d’ailleurs dans ta dernière missive de la nécessaire reconnaissance de la Palestine par les instances internationales. Ta lune me dit que le président français a déclaré le 24 juillet qu’il le fera en ton mois de septembre à l’assemblée de tes Nations Unies. Même d’ici, je sais que c’est une décision historique car si les accords d’Oslo établissaient l’OLP comme représentante du peuple palestinien – qui en contrepartie reconnaissait l’état d’Israël – ces accords de l’époque ne contraignaient pas Israël à reconnaître la Palestine…

Demander à ce qu’un peuple dispose d’une terre n’est pas une déclaration antisémite, c’est même le miroir de celle qui a créé Israël.

Je pense qu’après le massacre du 7 octobre de 1200 Juifs innocents, au nom de la légitime défense la réponse d’Israël a été acceptée sinon tolérée par la communauté internationale. Malheureusement pour éradiquer le Hamas, le gouvernement israélien continue à tuer des Palestiniens innocents et profite de l’histoire du peuple juif pour accuser d’antisémitisme quiconque va contre sa politique de nettoyage ethnique. Il est certain que ce terme de nettoyage sera controversé mais j’ai appris qu’un collectif de tes diplomates dont la langue est par définition ciselée, vient de l’utiliser pour qualifier la situation à Gaza.

Pour ma part, je trouve que la souffrance millénaire de ce peuple ne devrait pas être instrumentalisée.

Je me souviens qu’elle commence pour des raisons de disette par une émigration vers l’Égypte, suivie d’un asservissement et de l’Exode pour échapper à la cruauté de Pharaon. Elle continue avec la déportation des tribus vers la Babylone de Nabuchodonosor. Après la révolte de Bar Kokhba en ton année 132, l’interdiction pour tout Juif de séjourner à Jérusalem est décrétée par l’empereur Hadrien (Dion Cassius. 69) ce qui instaure l’exil et la diaspora. Ceci permet-il au gouvernement extrémiste d’Israël de justifier un massacre de Palestiniens innocents ?

L’épisode biblique du Massacre des Innocents mâles décidé par le roi Hérode, un roi juif collaborateur de Rome, fut décrété pour empêcher la venue annoncée d’un nouveau roi des Juifs en la personne de Jésus Christ. Ce massacre était odieux mais ciblé. Celui perpétré par le Hamas fut odieux mais limité. Celui perpétré par le gouvernement extrémiste d’Israël me semble odieux et démesuré.

En souvenir du ghetto de Varsovie?

Je me désole pour toi de constater la transformation d’un peuple victime depuis des siècles du racisme vernaculaire de ses semblables, ayant failli disparaître en ton siècle dernier, en bourreau d’un autre. Est-il possible d’oublier ce que l’on a subi pour le faire endurer à son prochain ? Ma chère Gaïa y-at-il une confraternité dans ce comportement ? L’Ancien Testament commence avec le meurtre d’Abel par son frère Caïn. Faut-il en conclure que le meurtre est constitutif de cette créature humaine et qu’il ne peut exister sans tuer son frère ? Est-il comme un enfant battu qui martyrisera les siens ? Le gouvernement israélien affame-t-il son voisin par un blocus alimentaire terrestre et naval en souvenir du ghetto de Varsovie ? Rappelle-toi qu’en décembre de ton année 2023, le ministre des Finances du gouvernement israélien déclare vouloir ramener la population gazaouie de 2,5 millions à 100 000, ce qui fait s’exiler ou éliminer environ 2,4 millions d’êtres humains… Si tel est le vrai programme des Juifs qui ont acquis une technologie remarquable, tu vas assister à une lente agonie des Philistins qui ont commis l’erreur d’aborder ces côtes levantines il y a bien plus de trois mille ans alors que les tribus d’Israël avaient émigré en Égypte pour y chercher bonne pitance.

J’ai appris que David Grossman, célèbre écrivain juif, avait qualifié de génocidaire l’action de son gouvernement à Gaza. Ehud Olmert ancien premier ministre d’Israël a élevé cette même Gaza au rang de camp de concentration… 500 responsables de la sécurité d’Israël assurent que le Hamas n’est plus un danger et que « cela a cessé d’être une guerre juste et conduit l’état d’Israël à perdre son identité». Ils n’ont pas osé dire « son âme ».

Quant à l’occupation programmée, on en imagine la douceur…

Sous une couche de vernis sociétal, j’ai l’impression ma chère Gaïa que tes charmants petits humanoïdes, quelle que soit leur origine, sont des prédateurs nés. Leur rhinencéphale a gardé ce besoin de détruire l’autre avant qu’il ne le détruise. Car même ceux qui ont subi le pire – les einsatzgruppen, les wagons à bestiaux, la torture, les chambres à gaz – peuvent arroser de bombes leurs frères et sœurs jusque dans leurs lits, tenter d’éradiquer la race des journalistes, semer la terreur des snipers, pelleter les blessés avec des bulldozers, détruire les hôpitaux, affamer l’entier peuple… Et tout cela dans une société démocratique ! Ce qui me prouve que ta proposition de démocratie partagée aurait du bon pour tempérer tes charmantes sociétés humaines. Le peuple est un ogre qui dévore ses minorités et ses faibles voisins, m’écrivais-tu. Y a-t-il eu des exceptions sur ta terre ?

Le vernis est souvent rouge pour dissimuler le sang des victimes sur la main du tortionnaire…

Quand tu constates que le gouvernement d’Israël – fruit du vote du peuple, issu d’un passé terriblement douloureux – répond à un massacre certes infâme mais avec une disproportion qui va se solder par mille fois plus de victimes que celles perpétrées par son agresseur ; et quand tu t’aperçois qu’il étend son territoire en Cisjordanie au mépris de la vie des propriétaires et du droit du peuple palestinien, tu peux te demander ma chère Gaïa si le diable n’est pas en chacun de tes Charmants et qu’à la moindre occasion il sort faire un petit tour pour produire des charniers et les contempler avec la satisfaction du travail accompli.

Je comprends que ta proposition d’une vie démocratique contrôlée par des contrepouvoirs technique, scientifique, philosophique pourrait être en mesure de modérer cet incorrigible prédateur qu’a toujours été ton charmant petit humanoïde. Il n’attend qu’une occasion pour étendre son territoire et asseoir son pouvoir. L’appétit des princes a été remplacé par celui des peuples. C’est sans doute le même désir et si l’on a accusé par le passé les princes d’envahir leurs voisins ou de coloniser, j’ai l’impression ma chère Gaïa qu’ils ne restaient princes que s’ils assouvissaient les désirs de leurs insatiables peuples. La prédation territoriale est un élixir incomparable et j’ai bien peur que ma petite Utula ne soit en train d’ouvrir une boîte de Pandore qui était miraculeusement restée verrouillée depuis des millénaires sur ma planète. Et comme l’écrivait ton Peter Sloterdijk, je n’ai pas l’impression qu’il s’agisse entre ces deux peuples juifs et palestiniens d’une guerre de religion – qui pour lui n’existe pas – mais d’une guerre territoriale.

Mes Ovoïdes augmentés

Il faut que je cesse d’être obsédée par cette guerre fratricide. Je voudrais maintenant t’entretenir de l’augmentation de mes créatures supérieures. Qu’est-ce donc ? Eh bien tu vois, mes Ovoïdes ne se trouvent pas assez parfaits et ils ont décidé de se brancher des pastilles de cadmium sur la coquille pour être plus performants et donc plus heureux de leurs performances. Certains se sont reliés à des ordinateurs qui rationnalisent leurs pensées et renforcent leurs capacités cognitives. Les divers pays commencent à développer une industrie informatique qui augmente l’intelligence de leurs Ovoïdes appareillés et j’ai bien peur que la guerre n’accélère leurs raisonnements pour mieux détruire leurs semblables. Et comme de bien entendu, les utilisateurs en retour améliorent les connaissances de l’ordinateur qui utilisera celles-ci pour à nouveau augmenter ses Ovoïdes connectés. Bref l’intelligence ne va pas manquer de support sur ma planète. Et je me demande si, pour le bonheur de mes peuples, il ne vaudrait pas mieux augmenter l’empathie de chacun. Le problème est sans doute qu’il n’existe pas encore d’algorithme capable de déceler la gentillesse, ni de programme capable de la reproduire… Si toi tu as décelé les prémices de tels projets (sic), j’espère que tu ne manqueras pas de me les transmettre.

Une équation à deux inconnues

Au fait ma chère Gaïa, j’ai ouï dire qu’il existait une récente expérience assez intéressante sur la comparaison des performances intellectuelles de mes Ovoïdes. En effet, des sociologues ont testé trois populations d’Ovoïdes. Au départ ce sont des groupes homogènes. Le groupe témoin ne bénéficie d’aucune amélioration. Le deuxième groupe bénéficie de la pose des pastilles de cadmium et du branchement à un ordinateur. Le troisième groupe est obligé de lire un livre par jour pendant deux ans. Les sociologues ont testé les capacités de chaque groupe à résoudre un problème mathématique, celui dit d’une équation à deux inconnues. Aucun des groupes au départ ne savait le résoudre. Deux années étant passées (elle sont un peu plus longue que les tiennes), le groupe témoin était dans la même impossibilité. Le groupe augmenté pouvait lui résoudre des équations à deux, voire à trois inconnues. Et, étonnamment, les groupes lecteurs qui n’avait lu aucun livre de mathématique mais seulement de la littérature avait obtenu les mêmes performances mathématiques que le groupe branché sur un ordinateur. C’est à n’y rien comprendre, mais la culture littéraire s’oublie et laisse des traces insoupçonnées dans le raisonnement de mes Ovoïdes cultivés. Et comme me le rappelle ta lune, je me demande si cela ne rejoint pas les conclusions de l’article paru dans ton New England Journal of Medicine du 31 mars 2024 sur les performances de ton IA. Si une IA est entrainée pour résoudre des équations à trois inconnues, elle échoue pour les équations à quatre inconnues. Après lui avoir fait lire des milliards de texte non mathématiques, elle est retestée et là, miracle des miracles, elle peut résoudre des équations à quatre inconnues…

Elle devient donc plus performante en mathématiques avec des nourritures essentiellement romanesques…

Je vais regretter qu’il n’existe pas de langues mortes à étudier sur ma planète car celles-ci tout comme les romans sont animées d’une puissante logique interne. Si l’on considère que l’IA est configurée comme un charmant cerveau, leur étude a sans aucun doute des effets inattendus et positifs sur les capacités cognitives de celui qui les a apprises.

Ah, ma chère Gaïa, je me morfonds, je m’emporte, je divague et m’extasie et puis j’espère encore. Je t’enlace de mille rubans d’amarante et t’adresse les rais de mon astre qui sait briller jusqu’à toi.

Sincèrement

Ton Aurore