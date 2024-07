Un délicieux « Dîner à l’anglaise »

Humour noir et rire jaune, le film de Matt Winn est une charmante comédie britannique, où des amis de toujours tentent de planquer un encombrant cadavre.

Dans leur belle maison de Londres, Sarah et Tom attendent un couple d’amis pour un « Dîner à l’anglaise », film de Matt Winn (sortie le 17 juillet) qui avait été projeté en avant-première aux Rencontres du Cinéma de Gérardmer. S’il y a bien sûr au menu le fameux clafoutis du maître de maison, ce doit être le dernier dîner entre amis dans cette demeure qu’ils ont décidé de vendre à regret, contraints par de sérieuses difficultés financières.

Première mauvaise nouvelle de la soirée : « Ils viennent avec Jessica », soupire Sarah. Le titre original du film, « The trouble with Jessica », annonce la couleur : il y a un problème avec cette fameuse Jessica qui n’est pas la bienvenue. Plusieurs problèmes même, outre qu’elle enchaîne les verres de vin, qu’elle soit la maîtresse de l’un des maris, que ce soit une écrivaine de best-sellers jalousée, une jolie femme désirée et détestée.

Une bien encombrante Jessica

Mais rien de bien grave jusqu’à ce que les convives la retrouvent morte dans le jardin, pendue. Une fois passé le choc et le premier réflexe de vouloir prévenir la police, les autorités, les propriétaires se disent que cette affaire va faire désordre et pourrait bien leur faire rater la vente de leur maison. D’autant que les acheteurs s’annoncent pour une visite surprise. Même morte, Jessica est encore plus problématique ; la situation fait exploser l’amitié de toujours : engueulades, chantage, jalousies, confessions, mensonges, lâchetés, hypocrisies et règlements de compte sont au programme de la soirée.

Si cacher un cadavre est une preuve d’amitié, c’est aussi un cas de conscience, chacun voulant protéger les siens, sa famille, son couple, sa fortune, son honneur… Au cours de ce délicieux « Dîner à l’anglaise », la soirée est quelque peu gâchée mais le spectateur s’amuse de vraies scènes de comédie, d’absurde et de burlesque, lorsqu’il s’agit de planquer et de se débarrasser de l’encombrant corps de Jessica.

Porté par un casting d’excellents comédiens britanniques (Shirley Henderson, Rufus Sewell, Olivia Williams, Alan Tudyk, et Indira Varma en Jessica), c’est un film à l’humour très anglais bien sûr, plus que noir, macabre, où l’on rit jaune des dialogues de cette réjouissante satire sociale. Vous reprendrez bien un peu de dessert…

Patrick TARDIT

« Dîner à l’anglaise », un film de Matt Winn (sortie le 17 juillet).