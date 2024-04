Rencontres de Gérardmer : demandez le programme !

18 films seront présentés en avant-première du 8 au 12 avril dans les Vosges, où sont attendus plusieurs réalisateurs, dont Artus, Bruno Podalydès… et Antoine Raimbault qui sera accompagné de José Bové !

Au printemps, il y a deux évènements incontournables à Gérardmer, la Fête des Jonquilles et les Rencontres du Cinéma, dont les 26èmes du nom se déroulent du 8 au 12 avril. Les cinéphiles ont pris l’habitude de ce rendez-vous désormais traditionnel, organisé par l’Association des cinémas indépendants de l’Est et l’Office de Tourisme de Gérardmer. Au programme, cinq jours de projections puisque l’édition 2024 se prolonge jusqu’au vendredi matin, avec 18 films tous présentés en avant-première, à un public de professionnels mais aussi au grand public pour la plupart.

Comme toujours, la programmation concoctée par Denis Blum est un habile mélange de films français et étrangers, tous genres confondus, comédies, drames, animation, science-fiction… Bientôt sur vos écrans : ces Rencontres sont l’occasion pour les distributeurs de présenter leurs prochains films aux exploitants, qui pourront ensuite les programmer dans leurs salles au cours du printemps ou de l’été suivant.

Huit équipes viendront à Gérardmer pour y présenter des longs-métrages, et parmi les personnalités attendues figure notamment José Bové ! Le paysan activiste ne fait pas l’acteur, mais il accompagnera le réalisateur Antoine Raimbault pour « Une affaire de principe », dans lequel l’ancien député européen est incarné par Bouli Lanners ; tourné en partie au Parlement Européen de Strasbourg, ce thriller politique raconte comment les lobbyistes de l’industrie du tabac ont infiltré l’institution européenne.

Une « Petite vadrouille » et « Un p’tit truc en plus »

Au rayon comédie, Artus (déjà venu à Gérardmer pour « J’adore ce que vous faites ») viendra présenter « Un p’tit truc en plus » qu’il a réalisé, où un duo de braqueurs (Artus et Clovis Cornillac) se planque parmi une colonie de vacances de jeunes handicapés. Le cinéaste Bruno Podalydès montrera « La petite vadrouille » à la référence évidente, film d’arnaque dans lequel il a dirigé son frère Denis, Daniel Auteuil et Sandrine Kiberlain. Et Nessim Chikhaoui, coscénariste des « Tuche », présentera « Petites mains », le récit d’une grève de femmes de chambre dans un grand hôtel (avec Corinne Masiero, la « Capitaine Marleau »).

Ancien patron de la fiction à TF1, Takis Candilis viendra dans les Vosges pour son film « L’enfant qui mesurait le monde » ; Jérémy Caplin (qui avait réalisé un superbe film d’animation, « J’ai perdu mon corps ») présentera « Pendant ce temps sur terre » ; Leila Kilani accompagnera son film « Indivision », où une famille se déchire une grande propriété au Maroc ; et Olivier Casas sera présent pour « Frères », les retrouvailles de deux frères (Mathieu Kassovitz et Yvan Attal) qui avaient été abandonnés enfants dans la forêt par leur mère.

Patrick TARDIT

26èmes Rencontres de Gérardmer, du 8 au 12 avril, programme et billetterie : www.rencontres-du-cinema.com