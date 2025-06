Guerre Israël Iran : Les conséquences

Les frappes israéliennes contre des installations militaires et nucléaires en Iran ce vendredi 13 juin 2025 ont déclenché une onde de choc majeure sur les marchés mondiaux. Voici les principales conséquences économiques observées.

Pétrole brut

Le baril de Brent a bondi de plus de 11 % en quelques heures, atteignant près de 104 $ (contre ~93 $ la veille).

Le WTI (pétrole US) a suivi, dépassant les 100 $ le baril.

Pourquoi ces hausses? par crainte d’un blocage du détroit d’Ormuz (par lequel transite 20–30 % du pétrole mondial). Et du fait d’un risque d’escalade régionale impliquant le Hezbollah, le Yémen, voire d’autres producteurs.

Bourses mondiales

CAC 40 (Paris) : chute de –2,3 % en séance.

: –2,7 %. Dow Jones et Nasdaq ont ouvert en forte baisse ( –1,9 % et –2,4 % respectivement).

Les valeurs les plus touchées

Compagnies aériennes, tourisme, transport maritime.

Industries exposées au Moyen-Orient (automobile, luxe).

Les valeurs refuges en forte hausse

Or : +4,8 %, atteignant 2 390 $ l’once , au plus haut depuis 2023.

: +4,8 %, atteignant , au plus haut depuis 2023. Franc suisse & yen japonais : appréciation rapide.

: appréciation rapide. Bitcoin : +7 %, considéré par certains comme « refuge numérique ».

Réactions et anticipations

Les marchés redoutent une poussée inflationniste si les prix de l’énergie restent élevés.

si les prix de l’énergie restent élevés. Certains analystes évoquent la possibilité que la BCE ou la Fed ralentissent les baisses de taux prévues .

. Volatilité attendue sur plusieurs semaines, selon Reuters et Bloomberg.

À surveiller