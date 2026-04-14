Que sait-on de la 72e réunion de Bilderberg du 9 au 12 avril 2026 ?

Rien ou pas grand-chose. Les élites mondiales décident dans le secret ce qui est bon ou mauvais pour nous. Vive la démocratie.

La conférence de Bilderberg s’est tenue du 9 au 12 avril 2026 au Salamander Washington DC Hotel, à Washington, D.C. Il s’agissait de la 72e édition, et du deuxième rassemblement organisé dans ce même hôtel après l’édition de 2022.

Comme chaque année, aucun communiqué final ni compte-rendu n’a été publié. Les échanges se sont déroulés sous la règle de Chatham House, qui garantit l’anonymat des intervenants.

Traditionnellement programmée fin mai ou début juin, la rencontre a été avancée de près de deux mois, en plein mois d’avril.

Les participants

La liste officielle publiée par le groupe recense 128 participants issus de 23 pays et territoires.

Parmi les personnalités notables présentes :

Ursula von der Leyen (présidente de la Commission européenne)

Mark Rutte (secrétaire général de l’OTAN)

Børge Brende (président du Forum économique mondial / WEF)

Alex Karp (PDG de Palantir)

Demis Hassabis (PDG de Google DeepMind)

Eric Schmidt (ancien PDG de Google, actuel PDG de Relativity Space)

La délégation française était particulièrement fournie, incluant notamment : Valérie Baudson (PDG d’Amundi), Henri de Castries (président de l’Institut Montaigne et co-président du comité de pilotage Bilderberg), Roland Lescure (ministre de l’Économie et des Finances), Catherine MacGregor (PDG d’ENGIE), Ross McInnes (président de Safran), Arthur Mensch (co-fondateur de Mistral AI), Patrick Pouyanné (PDG de TotalEnergies), Nicolas Roche (secrétaire général de la Défense nationale) et Luis Vassy (président de Sciences Po).

Les thèmes abordés

D’après les informations publiées par l’organisation, les sujets de discussion comprenaient notamment : l’intelligence artificielle, la sécurité arctique, la Chine, la finance numérique et la diversification énergétique.

Des journalistes indépendants, dont Dan Dicks et Josh Friedman, ont stationné devant le Salamander Hotel pendant plusieurs jours pour tenter de documenter l’arrivée des participants. Friedman a notamment pu interpeller la rédactrice en chef du magazine autrichien Profil, Anna Thalhammer, ainsi que le président de Warner Bros. Discovery International, Gerhard Zeiler.

En résumé, la conférence Bilderberg 2026 s’est distinguée par sa tenue précoce, son lieu symboliquement fort (Washington D.C.), et une forte composante tech/IA et sécurité parmi les participants — mais, fidèle à sa tradition, elle n’a livré aucun compte-rendu public de ses délibérations.