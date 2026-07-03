Tentative d’assassinat à Monaco : qui est la suspecte recherchée ?

Les autorités monégasques ont identifié la principale suspecte de la tentative d’assassinat contre l’oligarque Vadim Ermolaev : une femme ukrainienne de 39 ans domiciliée en Allemagne. Un mandat d’arrêt international a été délivré pour Anastasiia Berezovska, recherchée pour tentative d’assassinat et dépôt d’engin explosif. L’enquête révèle un mode opératoire sophistiqué et des indices laissant supposer qu’elle n’a pas agi seule.

L’attentat de la principauté et ses premières victimes

Le 29 juin 2026, un engin explosif a été déposé devant le domicile du couple Ermolaev, situé au 4, rue du Révérend-Père-Louis-Frolla, dans le Sun’s Palace à Monaco, aux alentours de 21 heures. Cette tentative d’assassinat a causé des dégâts importants et fait plusieurs victimes. Deux personnes ont été grièvement blessées, dont l’une dont le pronostic vital reste engagé. Trois autres personnes ont également été légèrement blessées lors de l’explosion.

Vadim Ermolaev, oligarque d’origine ukrainienne, et son épouse étaient les cibles désignées de cette tentative criminelle. L’attaque a été minutieusement préparée et exécutée avec une certaine sophistication, suggérant une organisation préméditée et professionnelle.

Anastasiia Berezovska : le profil de la principale suspecte

A 39-year-old Ukrainian woman has been named as the suspect in a bomb attack in Monaco, which badly injured a sanctioned Ukrainian-born tycoon and two others. Anastasiia Berezovska was identified in a Red Notice published by Interpol seeking her arrest. Monaco prosecutors said… pic.twitter.com/ZBvKy91ukT — Channel 4 News (@Channel4News) July 3, 2026

Identité et origines

La personne recherchée s’appelle Anastasiia Berezovska. Elle est de nationalité ukrainienne et âgée de 39 ans selon la notice rouge publiée par Interpol. Son dernier domicile connu se situe en Allemagne, pays avec lequel la coopération judiciaire est active. Le procureur général de Monaco, Stéphane Thibault, a précisé que la suspecte est recherchée pour « tentative d’assassinat, dépôt dans une intention criminelle sur la voie publique d’un engin explosif, association de malfaiteurs ».

L’origine ukrainienne de la suspecte pourrait présenter des connexions avec l’environnement géopolitique complexe entourant les oligarques ukrainiens et leurs activités internationales. Cette dimension transfrontalière de l’enquête implique une coopération policière et judiciaire entre plusieurs pays européens.

Signalement physique et techniques de déguisement

La suspecte se distingue par plusieurs caractéristiques physiques notables. Elle présente des cheveux mi-longs de couleur brune, une forte corpulence et porte un imposant tatouage au bras. Ces détails ont été établis grâce à l’exploitation minutieuse de la vidéosurveillance.

Pour perpétrer son acte criminel, Anastasiia Berezovska a opéré un déguisement élaboré. Elle s’est grimée en homme afin de placer l’engin explosif tout en se dissimulant partiellement sous un haut sombre à manches longues et un bob. Elle portait également un sac cabas. Cette stratégie de dissimulation a cependant échoué car les enregistrements vidéo ont permis aux enquêteurs d’obtenir une image précise de sa personne.

Une préparation minutieuse : les repérages des lieux

L’enquête a révélé que la suspecte n’a pas commis son acte sur un coup de tête. Avant de déposer l’engin explosif devant la résidence du Sun’s Palace, Anastasiia Berezovska a effectué plusieurs repérages des lieux. Cette phase préparatoire constitue un élément crucial dans la démonstration du caractère prémédité de l’attaque.

Le 28 juin 2026, un seul jour avant l’explosion, une personne de sexe féminin a procédé au même cheminement autour du lieu de l’explosion, mais à visage découvert. Le procureur a précisé que « le parcours était le même que l’individu portant un bob et l’attitude comportementale était similaire ». Cette correspondance a permis aux enquêteurs de remonter jusqu’à l’identité de la suspecte.

Les enquêteurs ont suivi la trace d’une voiture de plaque allemande qui a transité par l’Italie et d’autres pays d’Europe avant de retourner en Allemagne. Grâce à la coopération policière européenne, il a été établi que ce véhicule appartenait à une société de location installée en Allemagne et avait été loué spécifiquement en vue du séjour en principauté. Cette logeistique transfrontalière démontre une organisation planifiée à l’échelle internationale.

Volonté manifeste de cibler précisément les victimes

Les images de vidéosurveillance ont fourni des preuves quant à l’intention criminelle d’Anastasiia Berezovska. Le procureur a expliqué que la femme s’était retournée « pour confirmer la présence des trois victimes sur le perron » de l’immeuble avant de déclencher « à l’aide d’une télécommande l’explosion de la bombe ».

Une organisation criminelle présumée au-delà d’un acte isolé

Les enquêteurs sont convaincus qu’Anastasiia Berezovska n’a probablement pas agi en solitaire. Le procureur a affirmé que « la relative sophistication de l’engin explosif et le modus operandi semblent indiquer que la personne ayant posé l’explosif n’a pas agi seule ».

Les autorités recherchent désormais d’éventuels complices ou commanditaires de cette tentative d’assassinat. Deux hommes ont été interpellés et placés en garde à vue mercredi et jeudi, mais les investigations « n’ont pas permis de démontrer une participation active de ces deux personnes ». L’enquête s’est poursuivie sous l’autorité de deux juges d’instruction.

Coopération internationale et fuite de la suspecte

Le domicile en Allemagne d’Anastasiia Berezovska a été perquisitionné par la police allemande, mais l’intéressée n’a pas été retrouvée. La police allemande a précisé que « des éléments de preuve ont pu être saisis et seront remis aux autorités monégasques ». À l’heure actuelle, « la femme recherchée est actuellement en fuite ».

Un mandat d’arrêt international a été délivré contre la suspecte, et Interpol a publié une notice rouge pour faciliter sa localisation à l’échelle mondiale. La coopération policière transfrontalière entre Monaco, l’Allemagne, l’Italie et d’autres pays européens demeure active pour identifier et arrêter Anastasiia Berezovska et les éventuels complices impliqués dans cette tentative d’assassinat.