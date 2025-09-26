La Réunion, Mayotte : Deux hauts magistrats dans le collimateur du PNF

Le Parquet national financier (PNF) enquête sur deux premiers présidents de cour d’appel, soupçonnés de corruption et trafic d’influence, en lien avec un homme d’affaires controversé de La Réunion. Nous avons dénoncé la corruption qui règne dans ces territoires éloignés de l’Hexagone et l’association AC!! avait saisi le PNF.

L’affaire secoue la magistrature. Selon des informations de Mediapart, deux hauts magistrats font l’objet d’une enquête préliminaire ouverte le 8 août 2025 par le PNF. Tous deux ont exercé à La Réunion ou à Mayotte avant d’être promus, en février dernier, à la tête des cours d’appel de Nouméa et de Dijon.

Un homme d’affaires sulfureux

Le dossier a émergé en 2023 à Saint-Denis-de-La-Réunion lors d’une vaste enquête sur la fraude fiscale et les malversations dans plusieurs entreprises locales. Au centre, un homme d’affaires connu pour son commerce de champagne et ses activités dans le milieu du poker. Déjà renvoyé devant le tribunal correctionnel pour fraude fiscale, abus de biens sociaux et corruption, il est soupçonné d’avoir entretenu des relations privilégiées avec les deux magistrats.

Des messages et photos retrouvés sur son téléphone et son ordinateur attesteraient de liens étroits avec les magistrats. Selon le site Zinfos974, l’homme d’affaires se serait vanté d’obtenir des interventions de leur part dans certains dossiers. Cadeaux, invitations et avantages divers sont évoqués, sans que leur réalité ni d’éventuelles contreparties ne soit (encore) établies.

Une enquête dépaysée et désormais confiée au PNF

D’abord ouverte discrètement par le parquet de Saint-Denis fin 2024, l’enquête a rapidement été dépaysée en raison du statut des magistrats concernés, puis transmise au parquet de Bastia. Le PNF a finalement repris le dossier en août, au titre de sa compétence spéciale en matière de corruption.

Pour l’heure, aucun des deux magistrats n’a été mis en cause officiellement. Tous deux contestent toute irrégularité et rappellent leur attachement à leur serment de magistrat. L’homme d’affaires, lui, nie toute « magouille » et défend la probité de ses relations.

Un dossier sensible pour la justice

Au-delà du volet pénal, la situation alimente des spéculations dans les milieux judiciaires quant à d’éventuelles suites disciplinaires. Le ministère de la Justice n’a pas encore indiqué s’il saisirait le Conseil supérieur de la magistrature.

Cette affaire, désormais entre les mains du PNF, place la magistrature face à une délicate épreuve de transparence et de confiance.