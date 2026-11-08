Le Premier ministre slovène, Janez Janša : « Lorsque nous avons adhéré à l’Union européenne, nous n’aurions jamais imaginé qu’il serait possible d’annuler des élections en Roumanie et d’envoyer la police à la Cour constitutionnelle de Pologne. »

« Lorsque nous avons décidé d’adhérer à l’Union européenne, personne n’aurait pu imaginer que, dans l’un des États membres ou au sein de l’Union dans son ensemble, les événements suivants pourraient se produire en toute impunité :

1. L’annulation de l’élection présidentielle (Roumanie).

2. La suppression du journal télévisé de la télévision publique nationale (Hongrie).

3. L’envoi de la police à la Cour constitutionnelle (Pologne).

4. L’arrestation, trois semaines avant les élections, du président du parti arrivé en tête des sondages (Slovénie).

5. L’occupation des locaux de la télévision publique nationale avec l’aide de la police et le remplacement de sa direction (Pologne).

6. La révocation des dirigeants de la télévision publique nationale et le lancement d’une purge parmi ses employés (Slovénie).

7. L’emprisonnement de membres de l’ancien gouvernement sans leur donner la possibilité de se défendre (Hongrie).

8. L’octroi accéléré de la nationalité à près d’un million de migrants en situation irrégulière (Espagne).

9. La fermeture d’une centrale nucléaire neuve et la construction d’un gazoduc vers la Russie (Allemagne).

10. La taxation des sources d’énergie carbonées, parallèlement à la fermeture des centrales nucléaires et à la délocalisation de l’industrie vers des pays aux normes environnementales peu exigeantes, sous prétexte de sauver ainsi la planète.

Le résultat est une Union européenne qui doit désormais se sauver d’elle-même. »

🔴 Le Premier ministre slovène, Janez Janša : « Lorsque nous avons adhéré à l’Union européenne, nous n’aurions jamais imaginé qu’il serait possible d’annuler des élections en Roumanie et d’envoyer la police à la Cour constitutionnelle de Pologne. » « Lorsque nous avons décidé d’adhérer à l’Union européenne, personne n’aurait pu imaginer que, dans l’un des États membres ou au sein de l’Union dans son ensemble, les événements suivants pourraient se produire en toute impunité : 1. L’annulation de l’élection présidentielle (Roumanie). 2. La suppression du journal télévisé de la télévision publique nationale (Hongrie). 3. L’envoi de la police à la Cour constitutionnelle (Pologne). 4. L’arrestation, trois semaines avant les élections, du président du parti arrivé en tête des sondages (Slovénie). 5. L’occupation des locaux de la télévision publique nationale avec l’aide de la police et le remplacement de sa direction (Pologne). 6. La révocation des dirigeants de la télévision publique nationale et le lancement d’une purge parmi ses employés (Slovénie). 7. L’emprisonnement de membres de l’ancien gouvernement sans leur donner la possibilité de se défendre (Hongrie). 8. L’octroi accéléré de la nationalité à près d’un million de migrants en situation irrégulière (Espagne). 9. La fermeture d’une centrale nucléaire neuve et la construction d’un gazoduc vers la Russie (Allemagne). 10. La taxation des sources d’énergie carbonées, parallèlement à la fermeture des centrales nucléaires et à la délocalisation de l’industrie vers des pays aux normes environnementales peu exigeantes, sous prétexte de sauver ainsi la planète. Le résultat est une Union européenne qui doit désormais se sauver d’elle-même. » — Péonia (@Galadriell__) November 1, 2026